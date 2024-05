Doi șoferi din Timișoara și Schela, depistați băuți la volan pe șoselele din Gorj

În noaptea de 23 spre 24 mai a.c., polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au depistat în flagrant un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din Timișoara, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-673-A Mătăsari, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,49 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, ieri, 23 mai, polițiști din cadrul posturilor de poliție Schela și Turcinești, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din comuna Schela, în timp ce conducea un autoturism pe DC-14-Sâmbotin, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,06 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.