Doi șoferi din Licurici și Rovinari, pozitivi la drugtest

Doi bărbați din Rovinari și Licurici s-au ales cu dosare penale după ce polițiștii i-au oprit în trafic și au fost supuși testului antidrog, rezultatul fiind pozitiv.

„La data de 20 februarie a.c., polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au depistat un bărbat de 37 de ani, din orașul Rovinari, în timp ce conducea un autoturism pe DN66 Romanești, aflându-se sub influenţa unor substanţe, fapt rezultat în urma testării cu aparatul drug test. De asemenea, polițiști din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au depistat un tânăr de 28 de ani, din comuna Licurici, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 Scoarţa, iar în urma testării cu aparatul drug test, a rezultat pozitiv pentru substanțe psihoactive. Ambele persoane au fost conduse la spital, în vederea recoltării de probe biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a intoxicației cu substanțe psihoactive. În ambele cauze s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.