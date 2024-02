Doi dintre cei mai vocali sindicaliști nu au acces la negocierile din CE Oltenia

Deși au fost mandatați de Confederația Sindicală Meridian, Nicu Bunoaica și Constantin Crețan nu vor avea acces la negocierile care se vor purta în CE Oltenia pentru salarizarea celor peste 9.000 de angajați, nici măcar ca observatori. Aceștia sunt liderii Federației Naționale a Muncii, Nicu Bunoaica fiind și liderul sindicatului Solidaritatea 2013, reprezentându-i pe salariații de la cariera Lupoaia. În această unitate mai lucrează 300 de mineri, și nu toți îndeplinesc condițiile de pensionare în baza Legii 197. Cariera este ca și închisă, în planul de restructurare a CEO, anul închiderii ei fiind 2023.

Vestea vine de la reprezentanții companiei care arată că ,,legea nu le permite acestora să participle la negocieri, fiindcă sindicatele lor nu mai au reprezentativitate”.

,,Nu pot veni la negocieri. Legea dialogului social nu permite asta, din cauza modificării din 2022. Legea spune despre părți, la partea sindicală, că pot participa sindicatele sau organizații sindicale în următoarea ordine: sindicatele care reprezintă 50 la sută, ca sindicat plus unu, majoritate, iar a doua prioritate o au federațiile care au 35% din personalul societății. Mai sunt și alte puncte, dar nu se află în niciunul, nu au nici 50% plus 1, nici 35%, fie ca organizație sindicală sau federație.

Tot legea spune că părțile, administrația și sindicatele reprezentative, stabilesc regulamentul de negociere, iar prin acest regulament, părțile pot stabili dacă la negocieri vin titularii plus rezervele, dar nu vorbește de ,,observatori”, nu există în lege”, afirmă reprezentanții CEO. Este clar că, în această situație, administrația pare favorizată la negocieri, în sensul că scapă de cele mai ,,supărătoare” voci din cadrul sindicatelor.

M.C.H.