Document: Obștea Moșnenilor Colibășeni a achitat costuri exorbitante pentru avocați, notari și mediatori

Nu mai puțin de 251.500 de lei a plătit, în doar un an, Obștea Moșnenilor Colibășeni către avocați, mediatori și notari. Șocant este că aceste cheltuieli făcute de obște în 2019 nu se opresc aici, structura din Colibași a mai achitat alți 6.999 de lei pentru transportul avocaților și 11.900 de lei cheltuieli de protocol. Grave nu sunt doar cheltuielile extraordinar de mari ci faptul că o parte din acești bani au ajuns la același avocat și la soția sa care are calitatea, la obște, de mediator.

Obștea are mai multe procese în curs, unul fiind foarte important în sensul că, în 2018 obștea a ales un nou președinte în persoana lui Andrița Gabriel care nu a putut însă fi validat deoarece actele ar fi fost sustrase. În cauză există un dosar pe rol la Judecătoria Brezoi, judetul Vâlcea.

În mod șocant, procesul s-a terminat în ianuarie dar instanța de fond a amânat de, atenție!!!, nouă ori pronunțarea în acest dosar care are la bază reconfirmarea lui Andrița Gabriel că președinte al obștii din Colibași. Următorul termen va avea loc miercurea viitoare. Este inexplicabil cum un astfel de proces să dureze patru ani iar amânările sentinței să ajungă la cifra nouă.

Obștea din Colibași are 182 de membrii, primesc anual dividende, în aceeași sumă de la înființarea structurii, cu 15 ani în urmă. Obștea deține 1300 de hectare de teren la Obârșia Lotrului, din care 600 de hectare gol alpin și 700 de hectare de pădure.

A.STOICA