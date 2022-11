Doctorul Cornel MUNTEANU vine şi cu o valoroasă carte de…«Gânduri»! – «Urare»: ,,Iar, în anul care vine,/ Să vă meargă toate bine! / Să fiţi vesel, sănătos,/ S-aveţi gust, s-aveţi miros”!

Prin măiestria sa profesională în domeniul medicinei interne, iar, în ceea ce mă păriveşte, aş spune fără teama de a greşi, chiar în domeniul cardiologiei, având şi titlul de doctor în medicină, dar, pentru mulţi dintre noi, uimindu-ne şi prin talentul epigramistic incontestabil, Domnul dr. Cornel Munteanu vine în faţa cititorilor şi cu o carte de…«Gânduri», Editura «Măiastra», Târgu-Jiu 2022, una dintre multele cărţi publicate în acest domeniu, pentru a ne demonstra, dacă mai era nevoie, că dragostea sa neabătută pentru doctorul Nicolae Hasnaş, îl aşează alături de înaintaşul şi modelul său de viaţă, pe un piedestal care îi consacră vieţuirea în timp şi peste timp! Cu prilejul dezvelirii bustului învăţătorului Ioan I. Popescu, de la Şcoala gimnazială din Bărbăteşti, am putut constata că doctorul Cornel Munteanu este iubit şi preţuit de către oameni, aşa cum numai un om de mare valoare o merită, în primul rând, pentru că este un om de acţiune, un om care nu se dezminte niciodată prin tot ceea ce face şi prin ceea ce gândeşte! De multe ori, pasiunea și performanțele sale puse în slujba societății, a oamenilor care au intrat în cabinetul său l-au propus din plin în rândul persoanelor nominalizate la distincţii şi titluri, dar, domnia sa nu doreşte să fie prea mult lăudat din cauza celor care îl invidiază! Oricum, pasiunea și performanțele sale în domeniul medicinei l-au adus din nou în rândul persoanelor propuse ca oameni de valoare pentru judeţul Gorj, fiind un medic deosebit, dedicat oamenilor, cu profesionalism şi îndemânare, de aceea, credem că trebuie să-i mulţumim domnului doctor pentru dăruirea şi atenţia cu care ne-a tratat şi încă ne tratează de câte ori apelăm la dânsul! Pentru mine este cel mai bun doctor pe care l-am întâlnit şi îi sunt recunoscător pentru toată atenția şi răbdarea de care a dat dovadă câtă vreme am fost la cabinetul dânsului! E un Om deosebit, un prieten şi un sprijin real, 101% alături de oamenii în suferinţă, muncind întotdeauna cu încredere, linişte şi răbdare, de aceea, cred că de fiecare dată, valoarea unui om se vede, se simte şi se apreciază cu sinceritate!

Doctorul Cornel Munteanu este şi un iscusit epigramist, incisiv, direct, penetrant şi la subiect, cum se spune, pentru că înainte de a fi un medic extraordinar şi dedicat, nu uită niciodată să fie OM cu fiecare în parte! Consider că, dacă ar exista un medic valoros ca dumnealui în fiecare specialitate, ce sistem medical de încredere am avea! În medicină şi în epigramistică este un profesionist desăvârşit, un om de o mare valoare şi cred că multe cuvinte nu ar fi suficiente pentru a-l descrie pe acest om minunat! Numai cine nu l-a cunoscut nu poate şti cu câtă dragoste şi pasiune şi-a făcut meseria de doctor şi de om de mare omenie. Un mare caracter ce merită tot respectul, un om care te face fericit, atât prin natura meseriei, cat şi prin dragostea şi respectul faţă de bolnavi, ca şi faţă de cititorii care îi pregustă epigramele! Poate că m-am decis ca să vorbesc mai mult despre medicul Cornel Munteanu, lăsându-vă pe dumneavoastră, dragi cititori, să pătrundeţi cu întemeiată curiozitate şi cu un mare inters în…«Gândurile» domniei sale, care şi în cele scrise dovedeşte că este un perfecţionist care îşi tratează pacienţii, ca şi cititorii, cu maximă responsabilitate, fără nici un strop de superficialiate! Poate o să mă gândesc şi la cea de-a doua parte a prezentării acestei cărţi de epigrame, dar, pentru această primă parte, am spicuit câteva «perle» pe care le prezentăm în partea finală a materialului nostru, cu convingerea că fiecare epigramă are un substrat al său pe care numai autorul îl conturează şi cititorul îl apreciază! Aşadar, să vedem câteva epigrame pe care le-am ales la întâmplare: «Vremuri grele în ţară»: ,,Cum maşină-n curte n-ai,/ Nici căruţă şi nici cai,/ Mergi şi tu, cum facem noi,/ Într-un car târât de boi”! Sau: «Ieri şi azi, în pandemie»: ,,Se-auzea în toată valea/ Cum cântă privighetoarea./ Iar, de când veni beleaua,/ Cântă numai cucuveaua”! Sau: «La dermatolog»: ,,Cu speranţe-am mers la el/ Şi-ntr-un an am rămas chel! / Am simţit că-nnebunesc,/ Am noroc că-mbătrânesc”! Sau: «La spital»: ,,Bagă-ţi tu în minte bine,/ La spital nu iei ce vrei:/ Doctoria-I pentru tine,/ Asistenta pentru ei”! Şi ca să fie reţeta cum trebuie, să spunem şi această epigramă: «Şi de o fi să fie»: ,,Dacă ne îmbolnăvim,/ Bine e, totuşi, să ştim,/ Că, deşi ne dau de toate,/ Scapă numai cine poate”! Şi ultima epigramă pentru azi: «Urare»: ,,Iar, în anul care vine,/ Să vă meargă toate bine! / Să fiţi vesel, sănătos,/ S-aveţi gust, s-aveţi miros”! Dar, să-avem şi sănătate, domnule doctor Cornel Munteanu, cu deosebire, să-avem pe masă de toate! Iar, dacă epigramistul Păstorel Teodoreanu, se spune că şi-a dăruit inima femeilor şi ficatul vinurilor, doctorul Cornel Munteanu şi-a dăruit inima pacienţilor şi epigramele cititorilor! Dânsul se defineşte şi în spaţiul strâmt a patru versuri, deoarece epigrama închide o poantă motivată de fervoarea creatoare! Creaţia sa este plină de metafore ironice şi hazlii, iar, analizând epigramele sale, constatăm originalitatea stilului care se reflect în şlefuirea versului, a modelării ideii, având şi o puternică sevă lirică de necontestat. Percepţiile metaforice şi preceptele morale transmise poartă germenele unei concepţii despre viaţă, societate şi fiinţa umană! Cine-i va citi opera, va găsi şi în această carte un şir de «perle» şi filoane umoristice care îi vor da puterea să treacă mai uşor peste obstacolele vieţii, peste provocările cotidiene, ori peste nenumăratele nedreptăţi ale societăţii de azi. Mai mult, chiar, generozitatea şi consecvenţa doctorului Cornel Munteanu de a schimba lumea prin umor, s-ar putea foarte bine să fie o sursă a longevităţii sale creatoare!

Vasile GOGONEA