Din adeverințele eliberate salariaților CEO lipsesc ani întregi de muncă în condiții speciale!

* Angajații, puși pe drumuri până la Brăila

* CEO a vrut să se descotorosească de arhivă și s-o dea unor privați

Sunt peste 300 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care minerii și energeticienii au primit adeverințe necesare pensionării în baza legilor 197 și 74, în care li se comunică faptul că CEO nu deține documente care să justifice munca în condiții speciale, pe anumite perioade.

Prin urmare, salariații s-au îndreptat împotriva companiei fiindcă lipsa anilor de muncă în condiții speciale, în adeverințele eliberate de CEO, aduc pagube însemnate, la pensie, minerilor și energeticienilor care au zeci de ani vechime în muncă.

,,Au comunicat că nu dețin documente care să ateste anii munciți în condiții speciale”

Un exemplu în acest sens, este cazul fostului salariat al CEO, lider al Federației Naționale a Muncii, Iulian Lulu Păuna, cu o vechime de 37 de ani lucrați în carierele miniere. Acesta a primit o adeverință de la Complexul Energetic Oltenia, în care funcționarii companiei i-au comunicat că nu dețin documente care atestă munca în condiții speciale, în perioada 1986 -1992. Mai mult, în adeverință s-a greșit și data de angajare, adică 26 februarie 1986, trecându-se în act data de 26 august 1986. De asemenea, și din anul 1992 i se recunosc doar două luni lucrate, în consecință, o mare pierdere din indemnizația de pensie.

De unde ar mai putea fi recuperate documentele lipsă

Lulu Păuna a declarat: ,,Eu le-am atras atenția că funcționarii CEO, plătiți pentru rezolvarea acestor lucruri, pot recupera documente de la băncile cu care lucrau unitățile miniere, de asemenea, de la casele de pensii care au propriile arhive și ele, cu plata contribuțiilor, și așa mai departe. Dar, nu sunt interesați. Ei invocă o ordonanță din 2015 în care se spune că documentele fiscale, contabile, să nu se mai rețină mai mult de cinci ani și să se caseze. Prin casarea acestor documente care au fost trimise și caselor de pensii, actele se distrug. De aici a plecat toată nebunia asta”. Un alt caz, este și cel al altui fost salariat, pensionat recent, Gheorghe Pestrea, care s-a trezit cu cinci ani lipsă, din 1988 și până în 1993, nefigurând că a lucrat în carieră. Situațiile de acest fel sunt cu sutele, din acest motiv compania trebuie să dea socoteală în instanțele judecătorești.

Arhiva CEO ar fi putut ajunge la o firmă privată. Salariații cărora le trebuie documente, pentru dosarul de pensie, ajung să fie taxați cu sume foarte mari!

O firmă privată, din Galați, a venit la CE Oltenia să preia arhiva companiei, a susținut Lulu Păuna, ieri, la Sud FM. ,,Niște oameni deștepți care au vrut să facă bani. Firma din Galați a venit să preia arhivele CEO. Am înțeles de la președintele asociației pensionarilor de acolo, că sunt înțelegeri la nivel guvernamental și la nivel de case de pensii, ca aceste firme private care dețin arhivele să taxeze oamenii care au venit să-și ceară documentele. Culmea, taxele pleacă de la 65 de lei de adeverință pe un an! Dacă omul are nevoie de o adeverință care să-i ateste munca pentru 20 de ani, faceți socoteala, 20 de ani înmulțit cu 65 de lei, să vedeți la ce sume ajungem!

Deci omul care bate drumurile pentru aceste adeverințe trebuie să plătească. Mult! Dar, durerea mare este ca să pățească și mai rău: să plătească și să i se spună în final că nu au fost găsite documentele. Este o afacere pe spinarea oamenilor care au muncit zeci de ani în condiții mizerabile. Numai că, buba a răsuflat și domnul Plaveti a fost informat pe această chestiune și a ajuns colaborator al DNA, să dea situația în vileag, să scape, să nu devină părtaș la șmecheria cu arhivele CEO.

Este vorba despre aceeași firmă care deține la Brăila arhiva societăților miniere care și-au desfășurat activitatea în Gorj. dar, și-au schimbat politica, la înțelegeri dubioase cu instituțiile statului cum ar fi casa de pensie, cu Ministerul Muncii, să mărească taxele că este un ban de făcut, prin această lege care dă posibilitatea asta…

Asta s-a încercat și aici, dar a răsuflat, că politicienii ăștia… când vor să scape de cineva, atunci răsuflă…”, a mai spus liderul de la Federația Națională a Muncii, Lulu Păuna.

M.C.H.