Despăgubiri de zeci de mii de euro pentru un austriac, la Motru!

Un cetățean austriac, îndrăgostit până peste cap de o femeie din Motru, pe care a acuzat-o ulterior de înșelăciune, a fost despăgubit de instanța de judecată cu zeci de mii de euro.

Ramona Nedelciu a fost trimisă în judecată pentru că în 2016 și 2017, timp de aproape un an, i-a lăsat impresia lui Alfred Werner Kunz că îl iubește și că este gata să formeze un cuplu împreună cu acesta, timp în care i-a tot cerut bani sub diferite pretexte. Conform anchetei penale, inculpata a primit primii bani, 7500 de euro, în iunie 2016, la Zurich, în Elveția. La câteva săptămâni după ce a întâlnit-o pe cea care părea să fie iubirea vieții sale, bărbatul i se adresa femeii doar cu termenul de „iubito”, el neezitând s-o invite în orașul elvețian pentru a petrece „câteva zile în paradis”. Cei 7500 de euro au fost ceruți și obținuți repede de inculpată pentru că aceasta i-a spus „iubitului” ei că este căsătorită și trebuie să divorțeze. În schimbul banilor, austriacul a primit o „chitanță” completată atât de inexact că avocatul acestuia a sesizat imediat că ceva este în neregulă, mai ales că suma trecută pe document era în euro, în România plățile legale fiind acceptate doar în lei.

Cei doi îndrăgostiți s-au întâlnit apoi la un hotel din Italia, unde austriacul a aflat că femeia care îi căzuse cu tronc lucrează la un club de noapte din Livorno, dar doar pentru că are nevoie de bani. Câteva zile mai târziu austriacul a descoperit un cont de Facebook al iubitei sale unde aceasta spune că trăiește în Roma și că este interesată de bărbați.

„E o prostie”, a fost reacția femeii, care ulterior i-a transmis iubitului ei că dorește să aibă un copil cu el. Doar că între timp ea a început să se îmbolnăvească, alte rude de-ale ei au avut și ele probleme de sănătate, probleme care s-au rezolvat cu multe mii de euro trimise în România de austriac. După însănătoșire, cei doi au mai petrecut timp împreună și au convenit să cumpere un apartament în Motru pentru deschiderea unei frizerii.

Apoi a urmat un inel de logodnă de aproape 1600 de euro, un laptop, bilete de avion, reameajarea salonului de coafură, etc, în total strângânduse câteva zeci de mii de euro.

Tot timpul austriacul a fost convins de sentimentele serioase ale iubitei sale, dar visul frumos s-a destrămat în vara lui 2017, când o scrisoare anonimă, trimisă de o femeie dintr-un penitenciar românesc, l-a înștiințat pe austriac de faptul că „iubirea” lui îl înșeală și că practică prostituția în Danemarca. Pe umerii bărbatului a picat tot cerul când a descoperit că femeia cu care visa să își împartă viața e activă pe conturile cu escorte din Danemarca, unde își ducea, de fapt, viața reală când nu era alături de el. Visul frumos s-a destrămat complet în momentul în care un detectiv angajat de austriac i-a confirmat prezența femeii pe site-urile cu prostituate din Danemarca, asta în timp ce el fusese asigurat că „iubirea” lui e la muncă în Anglia. Între cei doi amorezi a avut loc apoi o întâlnire cu multe înjurături și vorbe grele, bărbatul înșelat ajungând să treacă prin multe momente dificile din viața sa.

Acum instanța de judecată nu a mai putut să o condamne penal pe inculpată pentru că faptele s-au prescris, conform unei decizii din acest an a Curții Constituționale.

Păgubitul ar urma doar să primească daune morale, dar e greu că va reuși să vadă vreun euro de la cea cu care spera să își trăiască tot restul vieții. „Încetează procesul penal cu privire la inculpata Nedelciu Ramona pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.(…)Admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, Kunz Alfred Werner. (…)Obligă inculpata la plata către partea civilă a sumei de 46.587 euro reprezentând daune materiale și a sumei de 10.000 euro (plătibili în lei raportat la cursul valutar BNR de la data plății) reprezentând daune morale. În temeiul art.276 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpata la plata către partea civilă a sumei de 4.257 euro (plătibili în lei raportat la cursul valutar BNR de la data plății ) cu titlul de cheltuieli de judecată”, a decis Judecătoria Motru. Sentința nu este definitivă, putând fi contestată. Cazul aduce aminte de cel al Simonei Tiriplică, fostă Mărgăian, din Scoarța, trimisă în judecată pentru același gen de fapte, un italian, Alberto Thiella Maria Francesco reclamând un prejudiciu de 780.000 de euro. Procesul se află în continuare pe rolul Tribunalului Gorj, dar finalul e deja previzibil după atâția ani de la producerea faptelor. În acest caz magistrații au pus sechestru asiguratoriu pe mai multe proprietăți pe care gorjeanca le are, cetățeanul italian fiind cel care a cotizat din greu la achiziționarea acestora, convins fiind că le va folosi împreună cu „iubita” sa din România.

Gelu Ionescu