Demonstrație de parașutism la o pensiune de lângă Polovragi

O cunoscută pensiune aflată la zona de graniță dintre Gorj și Vâlcea, nu departe de Polovragi, organizează anul acesta o nouă tabără de sculptură cu drujba în lemn, în deschiderea acesteia fiind programată în premieră și o demonstrație de parașutism. Aeroclubul Român este implicat direct în activitatea respectivă, așa că turiștii care ajung duminică la prânz în zona Polovragi nu ar trebui să fie surprinși dacă vor vedea pe cer aparate de zbor sau parașutiști. Organizatorii taberei de sculptură vor astfel s-o omagieze pe Smaranda Brăescu, prima femeie parașutist din România, campioană mondială și europeană în domeniu, anul 2022 fiind dedicat omagierii acesteia. „În premieră în România, în deschiderea Festivalului Național de Sculptură cu ,,Drujba”, în acest an dedicat Smarandei Brăescu, va avea loc duminică 24 iulie, între orele 13:00 și 15:00, la Vaideeni, o demonstrație de parașutism organizată de Aeroclubul Român. Pentru a onora memoria Smarandei Brăescu, vor decola de la București 6 parașutiști îmbrăcați în ia tradițională românească, ce vor ateriza la Cerna, Vaideeni, și vor aduce si vor preda sculptorilor o ștafetă (sub forma unui steag pe care unul dintre parașutiști o va prezenta în aer), care simbolizează vestea începutului de Festival dedicat Smarandei Brăescu. Aceștia vor povesti gazdelor si carverilor participanți la Festivalul de Sculptură istoria Smarandei, pentru a le fi inspiratie si muză în creațiile lor. Gazda oficială a Festivalului este Președintele Consiliului Judetean Vâlcea, Constantin Rădulescu, ce va prelua ștafeta și vestea festivalului, precum si istoria Smarandei, de la parașutiștii Aeroclubului Român, si le va înmâna edilului locului, primarul Daniel Băluță, care le va preda sculptorilor. Sculptorii vor prezenta, la rândul lor, operele de artă pe care le vor realiza pe parcursul festivalului. La sfârșitul prezentării evenimentului dedicat Smarandei Brăescu se va ține un moment de reculegere în cinstea sa și se va cânta MARȘUL AVIATORILOR, ca final de eveniment. La ora 15.00 va urma un mic moment folcloric al artistei Carmen Giuvelescu, dedicat acestei zile speciale, urmat de conferința de presă de deschidere a Festivalului dedicat „Anului Smaranda Brăescu – 2022”. Echipa Agropensiunii Cerna, Primăriei Vaideeni și Consiliului Județean Vâlcea, partenerii oficiali și sponsorii care au sustinut si au crezut în acest Festival vă așteaptă cu mare drag”, au transmis organizatorii.

Gelu Ionescu