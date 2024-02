Dan Vasilică s-a despărțit, împăcat, de FCU: ,,Presiunea a fost permanentă”

Preparatorul fizic gorjean Dan Vasilică a plecat de la FCU Craiova după cinci ani de zile în care a cunoscut destule satisfacții cu trupa doljeană. A ajuns în Bănie când echipa era în Liga 3 și a fost aproape de a reprezenta, alături de formația lui Adrian Mititelu, România în preliminariile Conference League. Apreciat de mulți suporteri, hulit de ceilalți, și pentru longevitatea sa în club, Vasilică a explicat că pune capăt unei perioade frumoase, în care a progresat. El a fost de multe ori și antrenor interimar, conturându-și astfel statutul de om de încredere al patronului, ceea ce nu i-a ,,servit” mereu printre fanii oltenilor. ,,O perioadă foarte frumoasă, plină de realizări. Ne doream anul acesta mai mult, dar e normal pentru un club cu un ADN care știe ce înseamnă Oltenia, știe ce înseamnă dorința de a câștiga. Meritam să jucăm și în cupele europene, nu am pierdut chiar corect acel meci cu CFR Cluj. E un parcurs pe care îl cataloghez chiar bun, o experiență foarte bună. Am lucrat alături de oameni deosebiți. N-am avut decât de câștigat din această perioadă. Nu a fost un motiv anume. Practic, a fost o decizie comună. Și eu aveam nevoie de o pauză. Presiunea e foarte mare, responsabilitatea. O resimțeam permanent. Până la urmă, e un lucru firesc. Nu cred că ar trebui să mire pe cineva din fotbal că s-a produs despărțirea. Cred că, mai curând, sunt rare situațiile în care un antrenor sau un preparator fizic rămân atât de mult la echipe din România”, a explicat Vasilică.

Preparatorul fizic a vorbit și despre momentele delicate trăite la FCU. A intrat în colimatorul suporterilor, dar a declarat că presiunea l-a făcut mai puternic și mai bine pregătit. ,,Trăim în Oltenia și asta ne ocupă tot timpul. Suporterii sunt foarte exigenți. Nu doar cu mine. Cu orice jucător, indiferent că are un parcurs foarte bun, dacă prinde un meci mai slab, presiunea este enormă. presiune pusă inclusiv pe finanțator, care bagă milioane de euro și care și-a sacrificat, în anumite momente, și libertatea. Dar, ca un simplu angajat, un simplu preparator fizic, un antrenor, presiunea a fost permanentă. Cine nu iubește această presiune în fotbal, nu poate să progreseze. Eu am iubit această presiune. Mi-am dorit doar cluburi unde presiunea este foarte mare. Dacă ești într-o zonă de confort, nu ai cum să progresezi. Presiunea celorlalți te obligă”, a mai spus gorjeanul. Acum, se află într-o binemeritată pauză. Până când, nu se știe niciodată în fotbal.

,,Ținând cont că în ultimii ani am fost mereu prins aici, nu am avut practic timp de familie prea mult, n-am avut vacanță, mi-aș dori să stau o perioadă. Scurtă, lungă, nu știu. Am mai vorbit și cu alți colegi care sunt în astfel de situații. Vreau să stau o lună sau două, dar după o săptămână deja începe să-ți lipsească microbul fotbalului și, indiferent că ești gazetar, că ești reporter, că ești suporter sau chiar antrenor, nu poți să stai departe de fenomen”, a conchis Vasilică. Ca preparator fizic, Dan Vasilică a mai lucrat la Pandurii Târgu Jiu, Csikszereda și FC Argeș. Ca antrenor, le-a pregătit Internațional Bălești, Gloria Bistrița și Șirineasa (actuala Viitorul Târgu Jiu).

Cătălin Pasăre