Cupa României: CSM Târgu Jiu a dat din nou peste Bistrița

CSM Târgu Jiu și-a aflat adversara din sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin. Trupa gorjeană se va duela, din nou, cu Gloria Bistrița, echipă pe care a eliminat-o în sezonul precedent al competiției în faza semifinalelor. A fost una dintre cele mai mari surprize ale handbalului autohton, având în vedere că o nou-promovată a avut ,,curajul” să o bată pe Gloria pe teren propriu, atunci ardelencele fiind și gazdele Final 4-ului la care au mai participat CSM București și Dunărea Brăila. În cele din urmă, echipa condusă de Liviu Andrieș a cedat în ultimul act cu campioana en-titre, dar această performanță i-a adus calificarea în preliminariile EHF, unde gorjencele au reușit să pătrundă în faza grupelor.

Meciul din sezonul 2023-2024 este programat să se dispute pe 13 martie, însă data poate fi modificată în funcție de calendarul celor două formații. Gloria Bistrița este clasată, în acest moment, pe locul 3 în Liga Florilor, fiind pregătită de selecționerul Florentin Pera. Ardelencele au trecut în turul 2 al competiției de Corona Brașov, scor 35-33. În schimb, alb-albastrele au avut un duel mai facil, cu CSM Bacău (Liga 1), pe care au depășit-o, în deplasare, cu 36-28. Liviu Andrieș a recunoscut că și-ar fi dorit un oponent de o valoare ceva mai apropiată în această fază a competiției. Un mic avantaj este că meciul se dispută la Târgu Jiu. ,,Am picat cu una dintre cele mai bune echipe din campionatul nostru. Cupa României este o competiție prin care noi am ajuns în Europa. Vom juca acasă acel meci. E clar că adversarul este unul de calibru, dar, sper să ne ridicăm la nivelul acestei competiții și să facem un meci bun. Nu este o tragere ok, dar până la urmă suntem opt echipe puternice. Ne-am fi dorit alt adversar clar, pentru că erau Slatina și Zalău, echipe care erau de nivelul nostru. Jucăm acasă și încercăm să facem lucrurile la fel de frumoase ca anul trecut. Ne dorim acest lucru, vom vedea la ora jocului ce se va întâmpla”, a declarat antrenorul gorjean după tragerea la sorți.

Programul complet din sferturile de finală ale Cupei României:

CSM Târgu Jiu – Gloria Bistrița

Dunărea Brăila – HC Zalău

SCM Gloria Buzău – Rapid București

Învingătoarea dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București – CSM Slatina.

Meciul din optimile de finală dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București se va juca sâmbătă, 24 februarie, în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea.

Cătălin Pasăre