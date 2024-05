Cum experiența Erasmus+ schimbă oameni și perspective

În perioada 13-17 mai 2024, în cadrul proiectului Erasmus+ Acreditare 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125624 (profesor coordonator, Dragota Teodora), am însoțit alături de doamna profesoară Butcaru Ana-Maria șapte elevi de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” ce au participat la o mobilitate în Kayseri, Turcia. Elevii Școlii Gimnaziale ,,Sfântul Nicolae”, precum și participanți din instituții de învățământ din Spania, Italia și Grecia ne-au fost alături.

În prima zi, activitățile au început în curtea centrului „Cetin Sen Bilim ve Sanat Merkezi”, destinat copiilor supradotați, unde am fost primiți cu cântece și dansuri tradiționale, și am continuat cu vizitarea Muzeului “Seljuk Civilization”.

Plăcut impresionată de sălile de clasă, adevărate ,,ateliere’’ de învățare practică, am aflat că în acest centru de excelență, inițiativă a guvernului turc și unul din multele de acest fel din Turcia, elevii supradotați vin după terminarea programului școlar, fiind organizați pe discipline, minimum trei, maximum zece elevi la un curs.

A doua zi ne-am bucurat de atelierul de la Compost Center, fiind plăcut surprinsă că micile loturi de pământ văzute acolo sunt concesionate pe o perioadă de 2-3 ani studenților și cultivate cu diverse soiuri de plante pe care le pot comercialia. Vizita la Science Center m-a făcut să realizez cât de multe avantaje aduce interacțiunea directă a copiilor cu știința.

Cea mai mare surpriză a fost la finalul zilei când am dansat pe ritmuri tradiționale, la cursurile gratuite oferite profesorilor. Energia emanată, starea de bine, bucuria de pe fețele lor, m-a făcut să realizez cât de important este ca profesorul să simtă respectat și apreciat de autorități prin aceste inițiative, iar tot povestind cu colegii noștri din Turcia, am aflat că beneficiază și de prețuri preferențiale la anumiți operatori economici.

În a treia și a patra zi, într-un ambient natural, respectând pașii gândirii computaționale, elevii au cumpărat, au pregătit un meniu sănătos și au întocmit un buget de călătorie. Am realizat că activitățile în proiectele Erasmus nu sunt doar ateliere de lucru, ci o experiență de viață, importanța limbajului nonverbal, efectul schimbului intercultural asupra propriei persoane.

Ultima zi a fost încărcată de emoții, elevii au făcut prezentări, au avut un workshop de robotică, s-au înmânat certificatele, am fost primiți de guvernatorul provinciei Kayseri, cu multă amabilitate chiar în biroul dumnealui. Seara am petrecut-o cu elevii și familiile acestora care ne-au pregătit în casă bucate tradiționale, iar profesoara de muzică, Tugba Isildak Tezcan, ne-a încântat interpretând muzică turcească.

Experiența Erasmus a fost de neuitat și pentru elevii noștri:

,,Un lucru ce mi s-a părut interesant este recilarea resturilor alimentare prin intermediul compostului.”, Ștefan Copilău, clasa a X-a C;

,,Unul dintre momentele remarcabile a fost introducerea în proiect, a lecției despre „Gândirea Computațională” și pașii necesari pentru crearea unui algoritm de rezolvare a problemelor, atât cotidiene, cât și a celor școlare.” , Patrick Guran- Lupulescu, clasa a X-a C;

,,Activitatea mea preferata a fost cea din a doua zi, de la Science Center. Muzeul a reprezentat o experiență unică pentru mine, una care cred ca poate fi trăită doar o dată în viață. Experimentând și descoperind diversele experimente, am descoperit o latură a științei cu care nu avusesem atât de mult contact: cea interactivă, distractivă, dar și formativă în același timp.”, Miruna Ilie, clasa a X-a E;

,,Activitățile ce și-au lăsat ștampila asupra mea și m-au ajutat să-mi găsesc pasiuni pe care nu știam că le pot avea au fost: vizita la fostul spital de îngrijire a bolnavilor mintal și a bătrânilor, muzeul Seljuk Civilization, unde am învățat despre impactul plantelor medicinale asupra organismului și despre istoria plantelor în medicina contemporană.”, Andra Morie, clasa a X-a C;

,,Unul dintre cele mai memorabile a fost workshop-ul de robotică, unde am construit un robot de la zero și am învățat cum să folosesc pistolul de lipit pentru a asambla componente electrice.”, Luca Zguroiu, clasa a X-a C;

,,O activitate foarte interesantă a fost olăritul, unde am avut posibilitatea de a vedea cum se făceau, cu mult timp in urmă, oale, cești si vase de toate felurile.”, Bejat Mihai, clasa a X-a G;

,,Pentru prima mea implicare într-un program Erasmus+, am rămas cu adevărat surprins de modul în care aceasta s-a desfășurat, de schimbul intercultural pe care l-am făcut cu elevii din Turcia, Spania, Grecia și Italia, dar și de faptul că acest proiect m-a ajutat să îmbunătățesc abilitățile lingvistice.“, Daris Mănescu, a X-a C.

Profesor pentru înv. primar, Genoveva Mariana Nimară