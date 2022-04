Cum arată după reabilitare o secție a Spitalului Județean

Secția Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost reabilitată și modernizată. În anul 2021, Consiliul Județean Gorj a alocat sumele necesare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea a trei secții, printre care s-a numărat și Gastroenterologia.

Lucrările au fost efectuate în baza contractului „Reabilitare și modernizare secțiile Medicină internă I, Gastroenterologie și Neonatologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, din strada Progresului”. Lucrările au fost finalizate la două secții, urmând a începe la Medicină internă I. Investițiile depășesc 2 milioane de lei.

„Lucrările de reabilitare efectuate în Secția Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu contribuie la creșterea gradului de confort al pacienților și al cadrelor medicale, la îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și la reducerea riscului apariției infecțiilor asociate asistenței medicale”, anunță reprezentanții spitalului.

În trecut, saloanele acestei secții nu îndeplineau cerințele de igienă impuse de standardele actuale, respectiv gresia și faianța din grupurile sanitare, sala de mese și oficiu aveau montate rosturi care favorizau apariția și dezvoltarea bacteriilor, pereții din saloane erau în totalitate finisați cu vopsea pe bază de ulei, iar pavimentul era din mozaic.

Acum, în toată secția a fost montat linoleum antistatic și antibacterian, pe holuri au fost montate bare de tipul „mână curentă”, a fost montat tapet PVC pe pereți, iar grupurile sanitare au fost modernizate în totalitate.

Reducerea cheltuielilor la utilități

Un alt scop al acestei investiții a fost și diminuarea cheltuielilor la utilități, prin reducerea pierderilor. „Au fost înlocuite corpurile de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat cu led, a fost înlocuită instalația electrică, au fost înlocuite aparatele (întrerupătoare – prize), a fost înlocuită tâmplăria veche din lemn, cu tâmplărie din PVC și a fost amenajat un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, a fost realizată instalația de detecție și avertizare incendiu, au fost montate uși rezistente la foc și au fost înlocuite obiectele sanitare”, a precizat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Dotări performante

Secția de Gastroenterologie a Spitalului Județean are capacitatea de a diagnostica și trata corespunzător toate afecțiunile sistemului digestiv și are în dotare aparatură performantă, precum videoendoscop, videocolonoscop, ecograf Doppler etc., dar și acces la computerul tomograf și RMN-ul unității medicale.

Aici își desfășoară activitatea cinci medici primari și specialiști, 10 asistenți medicali, un asistent medical la cabinetul de endoscopie digestivă și un asistent medical la cabinetul gastroenterologie, cinci infirmieri și doi îngrijitori de curățenie.

