CSO Turceni e în Liga 3, după un meci dramatic: ,,Au fost peste limita sportivității”

Campioana Gorjului din ultima ediție a Ligii a patra va lăsa fotbalul județean. CSO Turceni a reușit o promovare dramatică în eșalonul terț, după ce a încheiat la egalitate partida cu ACS Slatina Timiș, 1-1. Cum elevii lui Viorel Cojocaru s-au impus la limită în meciul tur, egalul din Caraș Severin a consemnat calificarea gorjenilor într-o ligă superioară. Totuși, al doilea joc al barajului a fost mult mai greu față de cum se așteptau oaspeții. CSO Turceni a pornit excelent, iar Sorea a deschis scorul după doar 7 minute. S-a jucat extrem de dur, spre iritarea principalului gorjean, care avea să declare după meci că echipa gazdă și-a dat în petic. Cele două combatante au rămas în 10 după prima repriză, când Marițescu și Olteanu au fost eliminați. Meciul s-a complicat pentru gorjeni în partea secundă, când Sorea a văzut al doilea cartonaș galben în debutul actului și a fost și el eliminat. Cărășenii au prins curaj, au egalat prin Adrian Neagu, iar finalul a fost unul incendiar. În prelungirile partidei, Mainerici putea să-i scutească pe oficialii și suporterii ,,Ştiinței” de emoții, dar a ratat o lovitură de la 11 metri. La scurt timp după această fază, Trică a fost eliminat, ușor, pentru al doilea galben, iar vizitatorii au rămas în opt oameni. Portarul Popescu avea să fie eroul ultimelor secvențe de joc, goalkeeperul gorjean scoțând de sub transversală mingea aceluiași Adrian Neagu, antrenorul-jucător al gazdelor.

,,Ne așteptam la un meci destul de greu, știam că este o echipă destul de agresivă, dar acum cred că s-a jucat peste limita regulamentului. Mai sunt echipe care joacă agresiv, dar asta nu înseamnă să intri de la genunchi în sus. Au fost peste limita sportivității. Meciul din retur s-a câștigat cu sufletul, o mobilizare exemplară, dăruire. Am avut trei cartonașe roșii, și dăruirea de care au dat dovadă băieții și-a pus amprenta asupra rezultatului final. Am trecut de la extaz la agonie. Am avut penalti, eram convins că Mainerici poate fructifica, însă nu a fost așa. Apoi a fost intervenția lui Popescu din ultimele secunde, nu doresc să fi fost cineva în locul meu atunci. Pulsul a crescut, dar sunt bucuros că am putut scoate un rezultat de egalitate și am promovat în Liga 3”, a declarat antrenorul Viorel Cojocaru pentru Cotidianul ,,Gorjeanul”.

Cel care putea fi salvatorul cărășenilor, Adrian Neagu, a apreciat că echipa gazdă nu a avut șansă în meciul de sâmbătă. ,,Un meci de luptă, un meci în care am sperat și am trăit frumos până în ultima secundă, dar din păcate astăzi atât am putut. Cred că puteam mai mult, dar n-am avut șansă. În final, acea lovitură liberă a contat foarte mult și pentru această calificare. Acesta a fost atuul meu, execuţia din lovitură liberă. Norocul n-a ținut însă cu noi. Barajul a fost o experiență plăcută, deși n-am reușit promovarea – dar cred că ne întărește pe viitor. Putem să învățăm din greşelile făcute în acest meci de baraj”, a spus antrenorul-jucător pentru radioreșița.ro. La Turceni se va face strategia pentru Liga 3. Gilortul Târgu Cărbunești și Viitorul Târgu Jiu 2 sunt celelalte formații care activează în acest eșalon. ,,Deja am discutat cu conducerea, o să ne întâlnim în zilele următoare ca să le punem pe toate la punct. Oricum, mai trebuie să aducem jucători pentru a respecta rigorile Ligii a treia. Avem nevoie de juniori, dar și alți fotbaliști. Trebuie să ne orientăm spre Craiova, Târgu-Jiu, să vedem ce putem aduce, altfel nu avem cum să facem față la un nivel superior”, a apreciat Cojocaru.

Cătălin Pasăre