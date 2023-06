CSO Turceni a câștigăt turul barajului de promovare. Cojocaru e precaut: ,,Rezultatul poate fi întors”

Campioana Gorjului la fotbal, CSO Turceni, este cu un pas mai aproape de Liga 3 după ce a trecut în manșa tur a barajului de promovare de ACS Slatina Timiș, cea mai bună echipă din Caraș Severin. Meciul a fost decis de un gol venit în debutul confruntării. Daniel Unguru a punctat în minutul 10, fructificând o lovitură de la 11 metri, dictată de centralul Iuliana Demetrescu. Gazdele au dictat ritmul confruntării și după reușită, dar din păcate nu au concretizat și alte oportunități de a înscrie. Având în vedere precipitațiile căzute în Gorj în ultima perioadă, inclusiv în timpul meciului, terenul de la Turceni s-a prezentat aproape impecabil. De altfel, singurul of al antrenorului Viorel Cojocaru este că echipa sa nu a înscris mai mult. Principalul amfitrionilor consideră că urmează un meci greu în retur, dar este satisfăcut de cum s-a prezentat ,,Ştiința”.

,,Cât de cât sunt mulțumit. Nu am luat o opțiune serioasă pentru promovare, pentru că rezultatul poate fi întors. Totuși, ținând cont că noi am dominat meciul de la cap la coadă eu spun că avem un atu față de ei. Singura mea dezamăgire este că nu am putut să fructificăm ocaziile pe care ni le-am creat. Din acest punct de vedere, eu zic că meritam cel puțin un 2-0. Ei nu au contat cu nimic în atac, au avut un singur șut pe spațiul porții și cred că am fost peste ei la toate capitolele. Singura problemă a fost acolo, în fața porții, unde nu am avut o oarecare luciditate. Dacă eram puțin mai inspirați, cred că scorul putea fi 2-0 sau 3-0. Sunt fericit că am putut să anihilăm punctele lor forte, mijlocașul din spatele vârfului și atacantul, care a fost golgheterul campionatului. Terenul a fost foarte bun, chiar dacă a plouat mult, poate doar în preajma unei porți a fost puțin noroi, în rest nu a fost un impediment. Singura problemă medicală am avut-o cu căpitanul de echipă, Tudorache. El a acuzat probleme inghinale. Sperăm ca până la ora meciului din retur să își revină și să fie apt de joc”, a declarat Cojocaru pentru Cotidianul ,,Gorjeanul”. De cealaltă parte, liderul din teren al cărășenilor, Adrian Neagu, a recunoscut superioritatea gazdelor. Totuși jucătorul Slatinei Timiș crede că meciul din retur va fi diferit și a explicat de ce. ,,A fost un meci foarte greu, așa cum ne-am așteptat. Echipa din Turceni a avut avantajul terenului propriu, dar este o echipă foarte bună per ansamblu, cu jucători foarte experimentați, au condus ostilitățile. A venit penaltiul foarte repede, au reușit să deschidă scorul și cred că asta a făcut diferența – după care o repriză secundă echilibrată. Bineînțeles că noi nu am ieșit la atac, nu am vrut să ne expunem, știind că avem returul la noi acasă. Am pierdut într-adevăr cu 1-0, dar cred că această luptă de baraj nu este jucată. Pot spune că în prima repriză băieții au intrat un pic timorați, poate și pentru că pentru mulți dintre ei acesta a fost primul meci de baraj din viața lor – iar acest lucru și-a pus cuvântul și n-au reușit să se monteze decât după pauză. Cred că returul va fi, la fel, un meci de luptă. Jucăm pe terenul propriu, care cred că o să ne avantajeze pe noi. Terenul la Slatina are dimensiuni mult mai accesibile pentru noi, pentru condiția noastră fizică, și sperăm să câștigăm”, a declarat Neagu pentru radioresita.ro.

În altă ordine de idei, fotbaliștii de la CSO Turceni au fost premiați de reprezentanții AJF Gorj pentru încă un titlu județean obținut. Rămâne de văzut dacă echipa lui Viorel Cojocaru va mai continua la județ în 2023-2024. Partida retur cu ACS Slatina Timiș se dispută sâmbătă, 24 iunie, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre