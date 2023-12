CSM Galați – CSM Târgu Jiu, vineri de la 18.30

CSM Târgu Jiu se pregătește pentru duelul de vineri cu CSM Galați. Pentru baschetbaliștii gorjeni urmează o deplasare lungă, iar meciul este unul foarte important pentru strategia acestui sezon. Un succes îi face pe jucători să spere încă la play-off-ul competiției, ceea ce, automat, ar însemna și îndeplinirea obiectivului: rămânerea în Liga Națională de Baschet Masculin. Noam Weinberg spune că vizitatorii își propun succesul la malul Dunării, dar își respectă adversarul. Jucătorul cu pașaport românesc a declarat că are foarte mare încredere în colegii săi, iar grupul poate face o performanță notabilă.

,,Mergem acolo încrezători, dar suntem destul de umili. Ştim că urmează o partidă importantă pentru noi care ne-ar putea menține șansele de calificare în TOP 10. Întâlnim o echipă foarte bună. Va fi destul de dificil să intrăm în play-off, dar, chiar dacă rămânerea în prima ligă este obiectivul, noi jucătorii avem foarte mare încredere în ceea ce poate realiza acest grup. Niciun meci în această ligă nu este ușor, în special împotriva echipelor care joacă acasă. De asemenea, noi, în deplasare, nu ne-am găsit un ritm constant, dar mergem acolo cu credința că putem câștiga acest meci. Scopul nostru este să începem în forță și să fim constanți pe parcursul celor 40 de minute”.

CSM Târgu Jiu a avut pauză de două săptămâni după victoria cu Dinamo. Antrenorul Kresimir Basic a suplimentat timpul de odihnă, după ce a avut infirmeria plină o bună perioadă timp. Croatul este mulțumit că jucătorii săi au aspirații înalte, însă nu se hazardează în declarații. Pe de altă parte, antrenorul oaspeților știe că urmează o confruntare dificilă, mult diferită de meciul tur. La Târgu Jiu, gorjenii s-au impus fără emoții, 94-75.

,,Am decis să le acordăm jucătorilor câteva zile în plus de odihnă pentru că venim după o situație destul de dificilă, în ultima lună și jumătate, din cauza accidentărilor. Acum suntem mai bine și am hotărât ca, după această pauză, să avem o săptămână normală de pregătire. Ne bucură să auzim că jucătorii își trasează obiective mai îndrăznețe, însă, cum spunem de fiecare dată, trebuie să ne pregătim pentru următorul meci. Vom da maximum în fiecare joc și la final vom vedea ce vom putea reuși. Cu siguranță, ne așteaptă un altfel de meci. Va fi o deplasare destul de lungă, de nouă ore, dar asta este viața de sportiv. Se anunță un meci mai dificil, în fața unei echipe bune pe teren propriu, pe care va trebui să-l tratăm ca atare. Trebuie să ne respectăm adversarul, au un antrenor valoros, care a făcut foarte multe schimbări în lot și, cu siguranță, va face tot posibilul să se impună, așa că trebuie să dăm un răspuns pe măsură”, a declarat Basic.

CSM Târgu Jiu are trei succese și cinci înfrângeri în actualul sezon, în timp ce trupa lui Florin Nini are doar o victorie din zece confruntări. Partida începe la ora 18.30.

Cătălin Pasăre