CSM are meci la Zalău. Andrieș: Am uitat victoria cu Cisnădie

CSM Târgu Jiu are o deplasare grea în această rundă, într-o sală în care se câștigă foarte greu. Handbalistele gorjence merg la Zalău, unde vor întâlni o formație în suferință. Echipa condusă de Gheorghe Tadici a acumulat numai trei puncte înainte de etapa a șaptea, iar gazdele sunt disperate să câștige. Presiunea este pe trupa din Sălaj, susține și Liviu Andrieș. Totuși, antrenorul gorjean spune că formația din Târgu-Jiu este pregătită să facă un meci mare. ,,Am uitat victoria cu Cisnădie, pentru că știm că ne așteaptă un meci foarte greu, dar niciun meci din Liga Florilor nu este ușor. Fiecare meci are încărcătura și importanța lui. Orice meci este important pentru că suntem o echipă nou-promovată și, de aceea, trebuie să tratăm serios orice joc, ca și până acum. Sunt conștient că întâlnim o echipă grea a Ligii Florilor, întâlnim un om ‘greu’ al handbalului românesc. Trebuie să-i recunoaștem toate meritele domnului Gheorghe Tadici, este un antrenor care a făcut istorie, lucruri nemaipomenite. Îl respectăm ca atare, dar joi ne ducem să ne apărăm șansa. Ştim că este un meci greu, dar sper eu ca fetele și noi toți să înțelegem că este un meci de campionat. Este abia etapa a șaptea. Mai sunt foarte multe etape de disputat, de acum încolo, dar sunt convins că presiunea cea mare este pe echipa adversă. Sperăm să ne întoarcem cu ceva de acolo”, a declarat Andrieș. O victorie ar pica perfect înainte de pauza competițională. Antrenorul nostru anticipează un meci echilibrat. ,,Venim după o victorie importantă, ne așteaptă o etapă destul de grea, după care se întrerupe campionatul și avem de digerat și analizat toate cele șapte jocuri de până acum și sper eu ca, la finalul meciului de la Zalău, să ne bucurăm de ceea ce am realizat până acum. E clar că plecăm cu șansa a doua, dar ținând cont de evoluțiile noastre din prima perioadă și de poziția din clasament, pare că nu ar exista o favorită. Trebuie să tratăm meciul cu seriozitate și cu respect.”

Alecsandra Gavrilă: O să încercăm să dăm tot ce avem mai bun

Centrul Alexandra Gavrilă a avut evoluții apreciate până acum, dar consideră că echipa nu și-a atins potențialul maxim. Jucătoarea CSM-ului știe că la Zalău este un mediu ostil pentru formațiile adverse, iar oaspetele trebuie să fie pregătite, din punct de vedere mental și fizic. ,,Venim cu un moral foarte bun după meciul cu Cisnădie, dar dacă ne-a învățat ceva acest început de campionat este că nu joacă locul din clasament sau numele echipei. Noi o să încercăm să dăm tot ce avem mai bun din noi.

Ştim că la Zalău se câștigă foarte greu, de-a lungul carierei mele am câștigat de foarte puține ori acolo, dar mergem acolo pregătite și sperăm să facem un rezultat bun. Sunt de părere că forța echipei ne-a dus pe locul pe care suntem acum. Consider că mai avem mult până să ne atingem potențialul maxim, dar muncim zilnic și dăm tot ce putem. Sper să ne întoarcem cu cele trei puncte. Pentru asta ne trebuie tărie de caracter, multă forță, luciditate și, până la urmă, să înțelegem că fiecare meci din Liga Florilor este diferit. Niciunul nu seamănă cu celălalt și trebuie să luptăm până în ultima secundă. Orice victorie este importantă pentru noi în a ne atinge obiectivul. Am merge mai liniștite în pauza aceasta pe care o avem. O să fie un meci cu multă luptă fizică și psihică”, a precizat handbalista. Partida dintre HC Zalău și CSM Târgu Jiu se dispută, astăzi, la ora 17.30, și poate fi vizionată pe pagina de facebook a Clubului Sportiv Municipal Târgu-Jiu.

Cătălin Pasăre