CSM a pierdut duelul cu Craiova: ,,Au fost mai buni!”

CSM Târgu Jiu a înregistrat prima înfrângere din Grupa 11-18. După trei victorii la rând, gorjenii au cedat confruntarea de pe teren propriu cu SCM U Craiova, scor 67-71. Meciul din Sala Sporturilor a contat pentru etapa a 22-a din Liga Națională de Baschet Masculin. A fost o seară frustrantă pentru echipa gazdă, care a condus pe tabelă doar în primele secunde ale confruntării. Craiova a părut mai determinată în startul meciului, și chiar dacă duelul a fost unul foarte echilibrat, avantajul luat în sfertul întâi a cântărit greu în economia jocului. Elevii lui Kresimir Basic au alergat mereu după egalare, au avut și neșansă, având în vedere cele două aruncări in-and-out, în momente decisive ale meciului, când puteau egala sau chiar putea prelua conducerea, dar amfitrionii au recunoscut superioritatea doljenilor. Gazdele s-au chinuit din punct de vedere ofensiv, în special pentru că nu și-au găsit ritmul, iar circulația balonului a lăsat de dorit. Pe sferturi, scorul a fost 12-18, 20-19, 17-21, 18-13. Dimitrius Underwood a marcat 15 puncte, iar Ethan Wright și Milan Luzaic au izbutit câte 14. David Antonescu și-a făcut debutul oficial pentru CSM Târgu Jiu și a reușit 2 puncte și o recuperare în cele 15 minute petrecute pe parchet. După meci, Luzaic a explicat cauzele eșecului. ,,Trebuie să felicităm Craiova pentru o victorie meritată. Nu am început meciul cu energia ce ne e caracteristică, în special în apărare, unde eram obuișnuiți să câștigăm mingi și să înscriem ușor pe tranziție. Nu am reușit să facem acest lucru și este unul dintre principalele motive pentru care am pierdut. Nu am avut încredere în jocul static și putem spune că am fost și puțin ghinioniști, cu câteva aruncări “in and out”, dar, în același timp, nici Craiova nu a marcat toate aruncările pe care le-a avut. Trebuie să recunoaștem, Craiova a fost echipa mai bună în această seară”, a spus bosniacul.

Antrenorul Kresimir Basic a declarat că nu pauza competițională i-a scos din ritm pe elevii săi. Croatul nu a vrut să dea vina pe ghinion și a subliniat că echipei i-a lipsit agresivitatea, dar și fluiditatea acțiunilor colective: ,,Felicităm Craiova pentru pentru o victorie meritată. Noi nu ne-am făcut jocul pe care trebuie să-l facem, cu care suntem obișnuiți. I-am lăsat să impună ritmul și asta se întâmplă când nu îți impui tu stilul de joc. Apărarea a fost ok, deși am nemulțumiri și acolo, dar circulația mingii a fost problema noastră principală. Nu am împins așa cum ar fi trebuit în atac. Nu pauza a fost motivul pentru care nu am început partida agresiv. Ca orice echipă, avem și căderi, noi am avut o cădere astăzi. Numărul mic de puncte înscrise a fost una dintre cauzele înfrângerii. Nu putem spune că am avut o seară atât de rea din punct de vedere al aruncărilor, și ei au ratat multe aruncări deschise. Ca să poți să marchezi unele aruncări deschise, trebuie să meriți acest lucru, să muncești pentru ele, iar astăzi nu am fost suficient de agresivi”.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 15p, David Antonescu 2p, Noam Weinberg, Milan Luzaic 14p, Octavian Popa Calotă, Ethan Wright 14p, Camil Berculescu 2p, Cameron Oluytan, Jalen Dupree 9p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 10p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Etapa viitoare, pe 9 martie, CSM Târgu Jiu va juca tot pe teren propriu, cu CSM Ploiești.

Cătălin Pasăre