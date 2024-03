Criză la Viitorul. Cojocaru: ,,Ne-au bătut fără să opunem rezistență”

Persistă problemele la echipa de fotbal Viitorul Târgu Jiu. Gorjenii au fost învinși și în prima etapă de play-out. Alb-albaștrii au pierdut duelul cu Steaua București, 0-2, disputat sâmbătă pe ,,Constantina Diță”. Antrenorul Călin Cojocaru a fost la ,,perfuzii” în săptămâna premergătoare meciului, o stare care se reflectă și la echipă. Singura consolare pentru Viitorul este că rămâne la 7 puncte față de locul ce duce în eșalonul terț și după această rundă. ,,În primul rând vreau să mulțumesc staff-ului care s-a ocupat de echipa mea. Ultima săptămână am avut probleme medicale, am fost internat în spital. Referitor la joc, da, este adevărat, în 2024 am arătat foarte rău. Motivele sunt multiple. Nu putem să aliniem nicidecum formula pe care am aliniat-o anul trecut, nici măcar să conturăm o formulă de bază. Am fost mereu nevoit să schimb. Nu avem un lot numeros. Cauzele se știu, și lucrul acesta se vede pe teren. Motivație trebuie să avem tot timpul, fiindcă dacă nu ai motivație, degeaba te mai prezinți. Avem un lot foarte tânăr și trebuie să-și dorească să joace fotbal, să arate că au calitate și că pot să urce în carieră. Avem fluctuații. Nu mai reușim să avem aceeași cadență, aceeași disciplină tactică. Luăm goluri foarte ușor, și astăzi parcă am luat golurile din nimic. Am jucat cu o echipă foarte bună, într-adevăr, dar mi s-a părut că ne-a bătut fără să opunem mare rezistență. Am avut și noi câteva ocazii în prima repriză, dar să fim sinceri, e prea puțin. Rezultatele de astăzi au fost în favoarea noastră. Ne-a ajutat Dumnezeu, dar trebuie să ne ajutăm și noi. Zona periculoasă nu e nici departe, nici aproape, dar noi trebuie să tindem spre altceva. Cele 13 meciuri din 15 în care am avut rezultate pozitive s-au șters odată cu evoluțiile din 2024. Este un an greu, din toate punctele de vedere”, a admis Cojocaru după meci. Stephan Drăghici și Bogdan Chipirliu au marcat pentru victoria militarilor.

Cătălin Pasăre