Craiova, victorie împotriva bulgarilor

Universitatea Craiova s-a impus în primul amical din Bulgaria. Oltenii au trecut de ,,gazdele” de la Botev Plovdiv (locul 10 în ultima ediție de campionat) într-un meci de verificare disputat duminică. Alexandru Crețu (4) și Florin Gașpar (75) au dat golurile ,,leilor”. Ultimul este un tânăr de numai 15 ani, căpitanul formației CSS Craiova. O veste îmbucurătoare este revenirea lui Nicușor Bancu pe teren. Căpitanul ,,juveților” a evoluat în ultimele 20 de minute. La minusuri, poate fi trecută accidentarea lui Andrei Ivan. Universitatea Craiova a evoluat în următoarea formulă: L. Popescu (46 Lazar) – Mitran (46 Vlădoiu), Tomasec (46 Mendy), Badelj (46 Raul Silva), Borţa (78 Căpăţână) – Căpăţână (46 Sala), Creţu (46 Mateiu), Danciu (70 Bancu) – Ivan (20 Roguljic), Koljic (46 A. Trică), Mitriţă (46 Gaşpar).

„A fost un antrenament reuşit până la urmă, deşi jocul, ţinând cont că a fost primul amical, era logic că nu va fi unul aşa cum ne dorim. Mă rog, ne lipsesc şi şapte jucători dintre cei mai importanţi, azi au jucat mulţi copii, mulţi jucători tineri. Mă bucur că nu s-a accidentat nimeni şi mă bucur foarte mult că a revenit Nicuşor Bancu, după foarte multe zile lungi atât pentru noi, cât şi pentru el. Mă bucur şi pentru revenirea lui Mitriţă. Sper să fie OK totul cu Andrei Ivan, să nu fie probleme cu el, pentru că a simţit ceva la picior. A fost primul joc după o perioadă destul de încărcată, dar băieţii au făcut efort, au fost serioşi, au respectat tot ce am vorbit şi ce am făcut la antrenament de dimineaţă”, a declarat Eugen Neagoe. „Mă bucur mult să sunt în cantonament cu băieţii, fiindcă în iarnă nu am făcut stagiul din cauza accidentării. Acum sunt bine, antrenamentele le fac cu echipa, dar mai fac şi separat în sala de forţă. Mi-au lipsit băieţii şi meciurile, cel mai rău lucru pentru noi, fotbaliştii, este să stai în tribună şi să nu poţi să-ţi ajuţi echipa. Am revenit la fel de motivat, cu mare dăruire.Mi-a fost dor de fani, vreau să fiu din nou alături de ei, le promit că o să fie un total diferit, o dată cu revenirea mea, a lui Mitri şi cu toţi cei care sunt aici, o să fie anul nostru” a spus Nicuşor Bancu. ,,Suntem într-o perioadă grea, să acumulăm, cu antrenamente dificile în această perioadă, cea mai importantă însă, pentru că ne ajută în campionat. Ne dorim să ieşim cu bine din fiecare antrenament şi din fiecare joc”, a precizat Alexandru Creţu, autorul primului gol al Craiovei. FC Drita din Kosovo va fi următorul adversar al Științei. Partida are loc miercuri, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre