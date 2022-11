Craiova, fără piese grele în partida cu Chindia: Nu ne-a picat bine această pauză

Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova este primul meci din Superligă după două săptămâni de pauză. Restanţa din etapa a 6-a se va disputa pe arena „Ilie Oană” din Ploieşti, astăzi, de la ora 19.00. Antrenorul doljenilor, Mirel Rădoi, are mari probleme de lot înaintea confruntării. Ştefan Baiaram şi Bogdan Mitrea sunt suspendaţi, Raul Silva şi Andrei Ivan nu sunt recuperaţi complet, iar Sergiu Hanca şi Ionuţ Vînă nu au revenit de la echipa secundă. La acestea se adaugă accidentările de lungă durată ale lui Nicuşor Bancu și Elvir Koljic. Tehnicianul juveților știe că va avea în fața un adversar redutabil, care traversează o perioadă excelentă. Cu Toni Petrea pe bancă, dâmboviţenii sunt neînvinşi în campionat, acumulând nu mai puţin de 17 puncte în 7 partide, după ce în primele 11 runde strânseseră numai 3 puncte. „Avem de înfruntat o echipă care este în formă maximă, a acumulat foarte puncte de la venirea lui Toni Petrea, în ultimele zece meciuri au pierdut o singură dată, au urcat mult în clasament. Era considerată victimă sigură, toată lumea o dădea pe Chindia deja retrogradată şi acum deja are opţiuni serioase chiar şi pentru ultima poziţie din play-off. Sunt câteva echipe cărora nu le-a picat bine această pauză, şi noi, şi Chindia, suntem printre ele, la fel şi FCSB sau CFR. Pe de altă parte, am echilibrat balanţa cu jucătorii care au jucat mai puţin în ultima perioadă, vor apărea şi ei de la etapă la etapă, fiindcă sunt suspendări, accidentări. E o miză importantă pentru noi, dacă vom câştiga această restanţă vom urca pe poziţia a treia, ceea ce ne asigură şi un număr mai mic de puncte faţă de primul loc, care se vor şi înjumătăţi, deci am rămâne pe locurile pe care ne-am propus să fim. Am muncit mult în această perioadă, jucătorii au simţit o stare de oboseală, este foarte important să urcăm în clasament,” a declarat Rădoi.

Și mijlocașul Dan Nistor consideră că echipa din Târgoviște este un oponent valoros.

Experimentatul jucător a admis că era mai bine ca meciul să se dispute după programarea inițială. „Va fi un meci foarte dificil pentru noi, deoarece de când a venit noul antrenor, Chindia nu a pierdut niciun meci în campionat, dar pentru noi este un impuls să câştigăm cele trei puncte, fiindcă putem trece pe locul 3. Probabil ar fi fost mai uşor pentru noi dacă îi întâlneam înainte de venirea lui Toni Petrea, fiindcă nu traversau o formă prea bună, aşa va fi destul de greu, au echipă bună. A fost o pauză destul de grea pentru noi, pentru că ne-am încărcat bateriile, am avut chiar şi câte două antrenamente pe zi, destul de dure, dar aşa pregătim meciurile din campionat, unde trebuie să dăm totul”, a adăugat Nistor. Universitatea are 31 de puncte după 17 runde, în timp ce Chindia a acumulat 20.

Cătălin Pasăre