Craiova, al doilea succes din stagiul bulgar

Universitatea Craiova a câștigat și al doilea amical al verii. Trupa doljeană a trecut de FC Drita Gijlan, vicecampioana din Kosovo. Oltenii s-au impus cu 2-0, într-un meci disputat în Bulgaria, în complexul „Evima” din Bansko. Alexandru Creţu a marcat al doilea gol din amicale în minutul 76, în timp ce Ante Roguljic a punctat în minutul 83. Cele două echipe au avut și ,,concurs” de bare. Mitriță și Crețu au lovit stâlpii porților adverse, în timp ce kosovarii au dat-o și ei în bară înaine de primul gol al Științei.

Universitatea Craiova a evoluat în formula: D. Lazar (46 L. Popescu) – Vlădoiu (46 Mitran), Mendy (66 Gaşpar), Raul Silva (46 Badelj), Borța (55 Bancu) – Căpățînă (46 Sala), Mateiu (46 Al. Creţu) – A. Ivan (46 Roguljic), M. Danciu (66 Stana), Mitriță (46 Găină) – Koljic (46 A. Trică).

„Cred că a fost un antrenament reuşit, băieţii au făcut efort, aşa cum le-am cerut, mai ales că am avut şi de dimineaţă antrenament. Mă bucur că nu am avut accidentări, singura problemă o avem cu Badelj, el a fost călcat. Am întâlnit o echipă agresivă, au jucat destul de dur, ei vor reprezenta Kosovo în Conference League, pentru că au terminat pe locul 2. În afara celor două goluri superbe, am mai lovit de două ori bara, dar în principal mă bucur că nu am avut accidentări”, a concluzionat antrenorul Eugen Neagoe.

Principalul Craiovei a vorbit și despre întâlnirea din prima etapă a Superligii. Craiova se deplasează la București, pentru derbiul cu Dinamo. „Este un derbi de mare tradiţie al campionatului nostru. Chiar dacă este o nou-promovată, Dinamo a reprezentat întotdeauna nu numai este o rivală, ci şi un club important din România. Nu va fi uşor cu ei. Aţi văzut cum au promovat, au câştigat detaşat cu o echipă din prima ligă. Mai avem două săptămâni şi jumătate până atunci, sper să rezolvăm problemele medicale pe care le avem şi să trecem peste această perioadă grea pentru băieţi” a spus Neagoe. „Am avut un meci greu după antrenamentele solicitante din acest cantonament. E un meci frumos în prima etapă, începem cu derby-ul cu Dinamo, vom vedea cum iese, mai e ceva timp până atunci. Jucăm cu campioana Bulgariei următorul meci, cred că-l vom câştiga şi pe acesta”, a spus și croatul Ante Roguljic. Al treilea amical al Universităţii Craiova în cadrul stagiului de la Bansko va fi contra campioanei Bulgariei, Ludogorets Razgrad. Partida se va disputa sâmbătă, 1 iulie, de la ora 18.00. Doljenii au mai trecut în stagiul de pregătire de Botev Plovdiv, cu același scor, 2-0.

Cătălin Pasăre