Craiova a fost peste CFR, dar oltenii rămân fără victorie în play-off

Universitatea Craiova a fost echipa mai bună în duelul cu campioana României, CFR Cluj, asta deși planurile gazdelor au fost date peste cap de accidentările din prima repriză. Alexandru Ișfan și Ștefan Baiaram au fost înlocuiți după nici 40 de minute, ambii acuzând accidentări. Cele două oponente au oferit însă puțin fotbal, iar fazele importante de poartă s-au petrecut în mitanul secund. ,,Juveții” au fost mult mai determinați și au profitat de faptul că echipa lui Dan Petrescu a cedat mijlocul terenului. Contrar cursului jocului, ardelenii au deschis scorul în minutul 69, prin Lovro Cvek, care a fructiticat, cu capul, o centrare a lui Cristi Manea. Gazdele au egalat însă repede prin Elvir Koljic (`72), lansat ideal de Basilio Ndong, unul dintre transferurile reușite ale iernii. Dominarea Universității a fost totală în ultimele minute. Doar paradele lui Scuffet la șuturile lui Cîmpanu și Zajkov, și stâlpul din stânga porții italianului, la execuția lui Raul Silva din prelungiri, au împiedicat punctele să rămână în Bănie.

Universitatea Craiova – CFR Cluj: 1-1 (0-0)

Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (’46, Căpăţînă), Zajkov, Silva, Ndong – Mateiu, Screciu (’68, Crețu) – Ișfan (’24, Cîmpanu), Baiaram (’38, Roguljic), Ivan – Markovic (’68, Koljic). Rezerve neutilizate: Lazar – Găman, Badelj, Rivaldinho. Antrenor: Eugen Neagoe.

CFR: Scuffet – Manea, Yuri, Burcă, Braun – Deac (’80, Hoban), Cvek (’87, Țîru), Muhar, Krasniqi (’87, Yeboah) – Maglica (’61, Janga), Birligea (’61, Petrila). Rezerve neutilizate: Sava – Peteleu, Bordeianu, Fica. Antrenor: Dan Petrescu.

Cartonașe galbene: Mateiu ‘3 / Muhar ’19, Cvek ’54, Dan Petrescu ’62.

Arbitri: Istvan Kovacs – George Neacșu, Ferencz Tunyogi; Iulian Călin.

Neagoe: ,,Fotbalul este nedrept”

Antrenorul Științei, Eugen Neagoe, a declarat că echipa sa ar fi meritat 6 puncte din confruntările cu FCSB și CFR. Ambele s-au încheiat la egalitate. ,,Cred eu că am controlat jocul, am avut 15-0 la cornere, am avut posesie undeva aproape de 70 la sută. Să domini de maniera asta campioana României, să nu aibă un corner, asta înseamnă foarte mult pentru noi. Știam că putem să jucăm de maniera asta, îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Cred că nu i-am dezamăgit pe suporteri, dar fotbalul, de foarte multe ori, este nedrept. Sunt bucuros că am reuşit să marchez, dar eu cred că meritam în seara asta mai mult. Am avut ocazii în repriza a doua, dar CFR e echipă bună. Noi am încercat să marcăm golul 2, dar suntem mulţumiţi şi cu un punct”, a spus tehnicianul Universității. ,,Era bine dacă reuşeam să luăm toate punctele, dar CFR e echipă bună. Noi ne gândim în faţă, la următorul meci. Eu mă simt bine, dar sunt şi alţi jucători foarte buni. Nu contează cine joacă titular, important e să câştigăm. Anul ăsta e un play-off foarte bun, cu echipe foarte bune. Urmează meciul cu Farul, echipă care e foarte bună, dar cred că putem să câştigăm”, a adăugat marcatorul gazdelor, Elvir Koljic. Farul Constanța – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 8 aprilie, de la ora 20.30.

Cătălin Pasăre