Copil de nici 2 ani, tratat de diabet

Anual, pe 14 noiembrie este celebrată Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a diabetului zaharat ca problemă de sănătate publică.

În Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu funcționează Cabinetul de Diabet Zaharat Nutriție și Boli Metabolice, iar de la începutul acestui an și până în prezent, la acest cabinet s-au prezentat 7.272 de pacienți.

Potrivit dr. Andreea Petrică, medic specialist Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice, cel mai tânăr pacient pe care îl are în tratament are 1 an și opt luni, iar cel mai vârstnic 94 de ani.

Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice din România, iar numărul de cazuri continuă să crească îngrijorător.

Diabetul de tip 1 necesită administrare zilnică de insulină artificială prin intermediul injecției sau al pompei de insulină. Medicii diagnostichează de obicei diabetul de tip 1 la copii și la adulții tineri.

Diabetul de tip 2 poate fi gestionat prin controlul alimentației și prin medicamente sub formă de tablete.

„În prezent, diabetul zaharat de tip 1 nu poate fi prevenit, factorii implicați în apariția procesului autoimun de distrugere a celulelor beta pancreatice fiind încă studiat. În apariția diabetului zaharat de tip 2 sunt implicați o multitudine de factori, cel care influențează cel mai mult fiind stilul de viață modern, alimentația nesănătoasă și sedentarismul”, a spus medicul Andreea Petrică.

La Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în cadrul Compartimentului de Diabet, au fost internați de la începutul anului și până în prezent un număr de aproximativ 600 de pacienți cu diabet zaharat, mulți dintre ei fiind deja în stadiul de complicații cronice majore.

„Înainte de a vorbi despre diabet ca și boală, ar trebui să conștientizăm gravitatea evoluției acestei boli și să punem accent pe prevenție-prevenirea apariției diabetului și pe diagnosticul precoce al acestuia la persoanele cu risc pentru a putea preveni în acest caz apariția și progresia complicațiilor.

„Diabetul zaharat de tip 2 este cel a cărui apariție o putem evita sau o putem întârzia prin adoptarea unui stil de viață sănătos, activitate fizică, alimentație sănătoasă bogată în legume și fructe verzi, cereale integrale, uleiuri vegetale nerafinate, precum și prin evitarea alimentelor favorizante de tipul dulciurilor rafinate, băuturilor dulci, a sucurilor, dar și prin controlul consumului de pâine albă, cartofi, orez, fasole uscată, paste făinoase, fructe foarte dulci (banană, pere, struguri, prune, fructe confiate etc). Un rol important în prevenirea, dar și în tratamentul diabetului zaharat îl are și controlul asupra greutății prin evitarea creșterii ponderale și scădere ponderală la persoanele supraponderale sau obeze”, a spus dr. Alina Boantă, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.

I.I.