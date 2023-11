Copiii din Motru îi pot scrie lui Moș Crăciun! Angajații primăriei devin „spiriduși”!

O cutie poștală special decorată a fost amplasată la Motru, chiar în fața primăriei, pentru ca toți copiii din oraș care vor să îi scrie lui Moș Crăciun să îi trimită iarna aceasta o scrisorică.

Chiar dacă este în vigoare ordonanța austerității, care le permite edililor să ofere daruri doar din sponsorizări, Cosmin Morega spune că va găsi soluții pentru ca nicio scrisorică să nu rămână fără un răspuns. El le-a cerut celor mici să își treacă adresa și un număr de telefon pentru contact, fiind convins că numărul scrisorilor va fi mare. Ordonanța austerității a fost la un pas să lase orașul fără brad, primarul spunând că în ciuda piedicilor birocratice va împodobi trei brazi, nu unul. „Vom face tot posibilul să avem trei brazi, nu unul, în trei zone ale municipiului. Vom găsi și o soluție pentru a oferi cadouri copiilor care vor veni în colindat. Copiii vin organizat în fiecare an, cu coordonatorii lor, iar noi le-am oferit de fiecare dată câte o plăsuță, un dar simbolic. Unii poate nu au nevoie, dar toți se bucură că primesc cadouri. Și vom avea și căsuța lui Moș Crăciun. Aici vor putea lăsa scrisorica proprie, iar fiecare coleg, angajat al Primăriei Municipiului Motru, va avea de îndeplinit o astfel de scrisoare. Fiecare își va alege scrisorica, în funcție de preferințe și posibilități. Dacă un copil vrea un joculeț și cine are posibilitatea să ofere un astfel de joc, fie că îl are de la copilul său, fie îl cumpără, sau o pereche de ghetuțe, o hăinuță, va face acest lucru. Chiar am primit o primă scrisorică, din păcate copilul nu și-a lăsat numărul de telefon sau o adresă, ceva de contact, în care e cerută o pereche de ghete. Deci nu vorbim de nu știu ce joc pe calculator sau nu știu ce telefon scump, ci de un lucru elementar, o pereche de ghete. Asta înseamnă că sunt și copii necăjiți, familii cu probleme, pe care va trebui să le ajutăm. Pe mine m-a mișcat această solicitare a unui copil. Asta ne arată că sunt familii care au nevoie de ajutorul nostru, iar noi nu putem să zdrobim un astfel de vis al unui copil. Nu am făcut risipă cu banii pe diverse aroganțe; am cheltuit banii de la buget pentru asfaltări, modernizări de școli și spital, lucruri utile, iar acel mic rest de bani prevăzuți la început de an ne dorim să ajungă la copii. Vorbim inclusiv de bătrâni, pentru că și pentru ei avem planuri să îi ajutăm. Vom avea sprijin inclusiv de la Parohia Motru care, de fiecare dată, vine alături de noi, cu zeci de pachete care includ alimente necesare vârstnicilor și nu facem lucrurile astea pentru imagine, ci pentru a-i ajuta efectiv pe oameni. Eu acasă, alături de familia mea, oferim câteva pachete cu toate cele necesare împodobirii unui brad pentru a le aduce o alinare celor care poate gustă o dată pe an o portocală, iar alții fac risipă. Mizez și de data aceasta pe solidaritatea motrenilor”, a transmis edilul din Motru. „Vecinul” său de la Slivilești, Sorin Bucurescu, a fost printre primii edili care și-a exprimat supărarea că nu poate achiziționa cadourile pentru colindători. Primarul și-a prevăzut în buget sumele necesare și acum se uită la bani pentru că nu îi mai poate cheltui din cauza ordonanței austerității. „Ca să primești colindători trebuie să le și oferi ceva. E datina din moși strămoși ca la final de an fiecare copil să plece acasă cu o plăsuță. Mai plină, mai goală, după posibilități, dar pe copii îi bucura orice. Se bucurau inclusiv cei care provin din familii mai înstărite și aveau acasă cam tot ce le era necesar. Acum, din păcate, nimeni nu va mai primi nimic și eu nu cred că bugetul face mari economii cu sumele de genul acesta”, declară edilul.

Într-o situație dificilă este pus și Marcel Romanescu, care i-a adresat o scrisoare nu lui Moș Crăciun, ci Ministerului Dezvoltării pentru a obține o derogare în vederea achiziționării cadourilor pentru colindători. Ministerul spune că doar sponsorizările vor rezolva o astfel de problemă, chiar dacă, la Târgu Jiu, cadourile sunt cărți, nu dulciuri sau sucuri, eventual cu termen de valabilitate scurt. Supărarea edilului vine și din faptul că unele primării au putut să organizeze licitațiile din timp și au putut face achizițiile, în timp ce altele nu s-au grăbit cu cheltuirea banilor, iar acum se văd în imposibilitatea de a oferi ceva copiilor. „Nu am venit acum, în 2023, pentru a primi colindători prima dată. O să fim, din păcate, puși într-o situație care nu e tocmai în regulă. Sunt autorități care au realizat licitațiile înainte de data de 1 noiembrie și acolo vor putea oferi cadouri și vor fi autorități care considerau că au timp suficient pentru organizarea licitațiilor. Până în perioada 15-20 decembrie era suficient timp pentru organizarea licitațiilor. Nu am considerat că e imperios necesară organizarea procedurilor pentru licitație atât de devreme și, astfel, am intrat sub incidența prevederilor ordonanței respective și nu vom putea oferi vreun cadou. Noi, oricum am oferit cărți la Târgu Jiu. Au fost cărți pentru copiii de la grădiniță până la cele de lectură pentru cei mai mari. Am eliminat plasele cu tot felul de produse care mai erau și contestate uneori. Cărțile nu au termen de valabilitate și, de aceea, de trei ani, am oferit doar astfel de cadouri, care să le fie și utile copiilor în activitatea de la școală”, spune Marcel Romanescu.

Gelu Ionescu