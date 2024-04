Continuă performanța la academia târgujianului Andrei Corobea. Două noi cursuri, în portofoliu

Andrei Corobea-Birceanu este târgujianul care a fondat Eva Build, o companie specializată în furnizarea de servicii de consultanță și management de înaltă calitate în domeniul construcțiilor, și care acum își continuă ascensiunea cu multe serii de cursuri de management prin academia ale cărei baze le-a pus.

Proiectul lansat de către cel care în urmă cu doar câteva luni afirma că a gestionat proiecte în valoare de aproape 600 milioane de euro în rolul de manager, se află în plină expansiune. Pornind de la ideea de a învăța și pe ceilalți să atingă excelența în industria construcțiilor, gorjeanul Andrei Corobea, Fondatorul Academiei ce îi poartă numele, devenită Centru Educațional pentru sectorul construcțiilor din București, se bucură deja de un număr considerabil de cursanți.

”Acum, Academia Corobea a adus în portofoliu încă două cursuri, pe lângă cel de Construction Project Management. Scopul fundamental al Academiei Corobea este să devină un centru de excelență, un mediu în care liderii și profesioniștii din industria construcțiilor se pot dezvolta și conecta. Avem un curriculum riguros și practic menit să asigure că viitorii lideri sunt pregătiți nu doar tehnic, ci și etic și managerial. Accentul principal îl punem pe implicarea în comunitatea Academiei Corobea, construind o platformă în care absolvenții și membrii pot continua să învețe, să împărtășească experiențe și să colaboreze chiar și după terminarea cursurilor. Vrem să creăm o comunitate care nu doar oferă răspunsuri, ci care împreună caută să ridice calitatea și standardele din industria construcțiilor”, a declarat, pentru Gorjeanul, Andrei Corobea, fondatorul Academiei.

Un diferențiator major care plasează Academia Corobea în topul celor mai exclusive medii educaționale este reprezentat de curriculum axat pe informație (teorie sintetizată, raportată la industria prezentului) și practică. Locația în care aceste cursuri sunt susținute nu este una deloc întâmplătoare: șantierul dezvoltatorului ONE UnitedProperties este gazda a sute de cursanți, oferind o paletă diversificată în care cunoștințele teoretice sunt puse în imediată practică. De evidențiat și potențialul pe care prezența la aceste cursuri îl poate oferi într-o viitoare carieră. Mulți dintre cei care doresc să îți dedice timpul profesional acestui domeniu, speră și la consolidarea anumitor relații care se pot fructifica în colaborări pe termen lung.

Portofoliu bogat

Cu un succes neașteptat (sold out încă de la primul curs), Academia Corobea susține în prezent trei cursuri importante: ”Construction Project Management” – lector Andrei Corobea, curs predat în șantierul One Lake Club; ”Commercial Strategy & Asset Management” – lector Mihai Păduroiu și Alin Andreescu curs predat, în clădirea de birouri One Tower, etajul 17; ”Eficiență Energetică” – lector Vitalie Drăgan, curs predat , de asemenea, în șantierul One Lake Club.

Un alt motiv ce a stat la baza succesului acestei academii este reprezentat de numărul select de cursanți, maximul de 20 admis, tocmai pentru a încuraja dialogul și discuțiile deschide pe temele aferente fiecărui curs în parte.

Andrei Corobea-Birceanu este născut la Târgu Jiu, în 1985, și a urmat cursurile Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din municipiu. El este fondatorul societății Eva Build, o companie specializată în furnizarea de servicii de consultanță și management de înaltă calitate în domeniul construcțiilor. Este cofondator și Chief Strategy Officer la IMPERIUM – The Crypto Index, un produs de investiții bazat pe un portofoliu diversificat conținând cele mai importante criptomonede la nivel global, clasificate în funcție de capitalizarea de piață a fiecărui activ. Acest lucru reflectă încrederea și spiritul antreprenorial al lui Andrei.

În 2019, a fost inclus de revista „Business Magazin” în lista celor 100 de Tineri Manageri de Top din România, confirmându-i-se statutul de lider remarcabil în industria construcțiilor și managementului. Acest titlu îi onorează eforturile și impactul pozitiv pe care le-a avut în industrie și în dezvoltarea tinerilor profesioniști. Absolvent al Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, și deținând un masterat în Modernizarea Energetică în Mediul Construit, Andrei Corobea continuă să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile pentru a fi mereu la cea mai înaltă calitate în domeniul său.

Izabella Molnar