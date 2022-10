Constantin Andriucă, despre obiectivul de la Viitorul 2: Copiii au șansa să se afirme

Antrenorul de la Viitorul 2 Târgu Jiu, Constantin Andriucă, a vorbit despre parcursul echipei sale după turul sezonului regulat. Experimentatul tehnician a explicat cum s-a format actuala formație și ce dificultăți întâmpină în fruntea ,,satelitului”. ,,Am aflat că jucăm la Liga 3 cu o săptămână înainte de începerea campionatului, nu eram pregătiți. Am început bine, am făcut două egaluri, la Filiași și Lupac, care anul trecut au fost în play-off. Am avut și jucătorii pe care prima echipă a putut să ni-i dea, dar și juniorii de la republicani, Under 19, care mai au încă doi ani de juniorat. A trebuit să formăm o echipă, pentru că scopul este să promovezi jucători, să creștem copii. Peste un an sau doi, ei trebuie să facă față la Liga 2. Într-adevăr, rezultatele nu sunt cele care ar trebui, dar când jucăm numai cu copii în teren nu putem să facem față la toate jocurile”, a declarat Andriucă. În ultima rundă, Viitorul a fost învinsă pe teren propriu de Viitorul Șimian, scor 2-5. A fost un meci în care gorjenii au avut șapte juniori în teren. Totuși, principalul echipei spune că tinerii componenți ai lotului fac progrese. ,,Am început cu Geantă portar, care a venit de la echipa mare. Are experiență, este un portar bun, care își face tot timpul treaba. Chelariu a acuzat dureri și amețeală înainte de joc, și a trebuit să-l înlocuiesc cu un junior născut în 2005. Dacă vă uitați pe raport, am evoluat cu trei fotbaliști născuți în 2000, iar în rest numai cu juniori. Cu echipa mare, avem o listă comună cu jucători care pot evolua pentru ambele formații, pentru că unii nu au drept de joc la Liga 3. Primim de aici întăriri și completăm cu juniori, pentru că nu avem, efectiv, o echipă de Liga 3. Ne bazăm cel mult pe juniori. Nu e o selecție făcută nici aici, din cei mai buni juniori. Sunt copii crescuți de jos și cu ei ne facem treaba. E o șansă și pentru ei, au meciuri la Liga 3. Încet-încet, încep să crească, nu mai fac greșelile pe care le-au făcut la început. Le dăm credit, pentru că altă soluție nu avem”. În această rundă, Viitorul va întâlni, tot acasă, liderul CSO Filiași. Meciul se va disputa vineri, de la ora 15.00. ,,Noi ne gândim să facem un joc cât mai bun, să stăm bine în teren și să punem probleme liderului. E greu, normal, dar în funcție de jucătorii care vin și de la echipa mare, putem să ne gândim să facem un rezultat bun. Copiii aleargă, muncesc, dar sunt necopți, nu au experiență față de un senior. La Filiași, poate sunt fotbaliști plătiți cu 2.000- 3.000 de lei pe lună. La noi, singura motivație este că joacă la Liga 3 și pot să progreseze. Încercăm să scoatem un rezultat pozitiv, dar trebuie să vedem ce jucători ne vin de la echipa mare și să găsim soluții să completăm lotul”. Constantin Andriucă a declarat că echipa trebuie să rămână în eșalonul terț, pentru că juniorii trebuie să aibă continuitate. ,,Dacă am alinia toți jucătorii aflată pe lista comună, putem să ne măsurăm forțele cu orice echipă, chiar și Deva sau Filiași. Nu e problema de retrogradare, cu acești jucători nu pot mulți să te bată. Scopul este să câștigăm punctele cu echipele mai slab cotate. Nu se știe dacă vom mai prinde loc la Liga 3, așa că nimeni nu vrea să retrogradeze. E în beneficiul copiilor să aibă continuitate”, a conchis antrenorul. Viitorul 2 este pe locul 7 în serie. Elevii lui Andriucă au două victorii, două egaluri și cinci înfrângeri, una la ,,masa verde” cu CSM Deva.

Cătălin Pasăre