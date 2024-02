Conducere nouă la CSO Turceni

CSO Turceni are, de săptămână trecută, un nou președinte. Este vorba despre Iulian Diură, care a activat și la Gilortul Târgu Cărbunești. Oficialul gorjean a intrat deja în pâine și a făcut modificări importante la echipă. Potrivit paginii oficiale a clubului, au fost aduși foarte mulți jucători noi, inclusiv străini, dar și un preparator fizic. CSO Turceni ocupă ultimul loc în Seria 7 a Ligii a treia, cu doar două puncte după 15 runde.

,,Sunt conștient că nu pot aduce maximul de puncte care mai sunt puse în joc până la final, dar îmi doresc să acumulăm cât mai multe și nu vreau să mai avem parte de rezultatele de anul trecut. Prima decizie pe care am luat-o a fost aducerea unui preparator fizic și îi mulțumesc domnului Lucian Riza că a acceptat propunerea mea și a venit alături de mine. Domnul Riza va fi ajutat de Bogdan Dolcescu. Având o perioada scurtă de la reunire până la finalizarea perioadei de transferuri, am adus mai mulți jucători în probe, pentru a fi evaluați în jocurile amicale, urmând ca ulterior să semnăm contracte cu cei mai buni. Vreau să avem un lot competitiv în etapele care au rămas din retur și în play-out”, a declarat Iulian Diură. De altfel, 28 de jucatori au fost folosiți de CSO Turceni în amicalul din weekend cu FCU Craiova 2, în care gorjenii s-au impus cu 3-0 (2-0).

Cătălin Pasăre