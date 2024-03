Condamnați pentru furtul unui mânz

Doi tineri din comuna gorjeană Bengești-Ciocadia au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru furtul unui mânz. Ei au vândut cabalina pentru câteva sute de lei. Când au aflat că sunt căutați de poliție, au răscumpărat mânzul și l-au abandonat pe un câmp din localitate.

Fapta a avut loc în urmă cu mai bine de trei ani, însă condamnarea s-a pronunțat zilele trecute. Mânzul a fost furat de pe un câmp din satul Bengeşti. Cei doi tineri chiar au intrat în discuție cu proprietarul animalului și l-au întrebat de ce unul dintre cei doi cai, lăsați la păscut, șchiopătează.

Seara, indivizii au furat mânzul lăsat nesupravegheat pe câmp și i-au găsit repede un cumpărător, pentru suma de 500 de lei.

Dimineața, când proprietarul a mers să-şi ia cabalinele de la păscut, a constatat lipsa mânzului și a alertat poliția. Două săptămâni mai târziu, când au aflat că sunt în atenția poliției, cei doi au decis să răscumpere animalul. Au înapoiat suma de 500 de lei şi au luat mânzul, pe care l-au abandonat pe un câmp din comună.

Unul dintre tineri a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani, timp în care va trebui să presteze 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la primăria sau școala gimnazială din comună.

Celălalt complice s-a ales cu o pedeapsă mult mai mare, pentru că nu a recunoscut inițial fapta, având inclusiv o condamnare de un an cu suspendare pentru conducere fără permis. Astfel, instanța a dispus contopirea celor două pedepse, tânărul alegându-se cu o condamnare de 1 an și 10 luni de închisoare. Pedeapsa nu este cu executare, fiind suspendată pe un termen de supraveghere de 4 ani. La rândul său, va trebui să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Bengești-Ciocadia sau la școala gimnazială din localitate. Sentința Judecătoriei Novaci nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.