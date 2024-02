Condamnat pentru cã și-a ucis câinele

Un bãrbat de 55 de ani, din comuna gorjeană Bãlești, a fost condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare pentru că și-a ucis câinele. Fapta a avut loc în toamna anului trecut.

Gorjeanul a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de ucidere a animalelor, cu intenție.

„Condamnă inculpatul PD, studii liceale, căsătorit; fără ocupație, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și în stare de recidivă postexecutorie, cu executarea în regim de detenţie”, este sentința pronunțată miercuri de Judecătoria Târgu Jiu.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Gorj s-au sesizat din oficiu, astă-toamnă, și s-au deplasat la locuință bărbatului din Bălești. Au găsit un exemplar canin decedat, care a fost transportat la Direcția Sanitar Veterinară Gorj în vederea efectuării necropsiei veterinare.

„La data de 5 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Gorj, în urma probatoriului administrat, au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 55 de ani, din comuna Bălești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor. Reamintim că la data de 2 septembrie a.c., bărbatul ar fi ucis cu intenție un exemplar canin pe care îl deținea”, a comunicat IPJ Gorj, la vremea respectivă.

Bărbatul fusese condamnat în urmă cu trei ani la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru că s-a urcat băut la volanul unei mașini neînmatriculate.

Bărbatul se află sub control judiciar și are la dispoziție zece zile să atace cu apel sentința Judecătoriei Târgu Jiu.

