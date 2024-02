Condamnat pentru că nu a stat la distanță de soția sa!

Un bărbat din Baia de Fier este la un pas de a ajunge în spatele gratiilor pentru că nu a respectat un ordin de protecție care îl obliga să păstreze o anumită distanță față de soția sa, judecătorii de la Novaci condamnându-l la închisoare cu suspendare.

Bărbatul este recidivist, iar cazierul său a atârnat greu în luarea unei decizii. „Condamnă la pedeapsa de 6 luni închisoare pe inculpatul Cazacu Ilie Alexandru, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție. Constată că infracțiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracțiunea pentru care inculpatului i-a fost stabilită pedeapsa de 11 luni închisoare, fiind amânată aplicarea acesteia (…).Aplică inculpatului pedeapsa închisorii de 11 luni. (…) Contopește pedepsele de 11 luni închisoare și de 6 luni închisoare, aplicând-o inculpatului pe cea mai grea, de 11 luni, pe care o sporește cu 2 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă a închisorii de 1 an și o lună. (…) Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere (…) de 2 ani de la data rămânerii definitive a sentinței penale nr. 43/2023 pronunțată de Judecătoria Novaci în dos. nr. 1903/267/2022”, au decis judecătorii. Aceștia l-au obligat pe inculpat și să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității, dar și să suporte 700 de lei cheltuieli judiciare. Datele din dosar arată că în 22 decembrie 2022 instanța l-a obligat pe inculpat să păstreze 100 de metri distanță față de femeia cu care se căsătorise de o jumătate de an. Pe 1 martie 2023 inculpatul a întâlnit-o pe femeie prin sat și, în loc de un mărțișor, i-a oferit o grămadă de amenințări cu moartea și înjurături ca la ușa cortului. „Atât persoana vătămată cât și inculpatul au pus la dispoziția organelor de poliție conversațiile atât vocale cât și scrise purtate prin intermediul aplicației Whatsapp, din care rezulta faptul că în data de 01.03.2023, inculpatul i-a comunicat persoanei vătămate faptul că o să ajungă în mormânt fiindcă persoana vătămată și-a bătut joc de el, iar pe parcursul conversațiilor suspectul adresează în mod repetat cuvinte și expresii jignitoare, făcând precizarea că dacă va afla că i se va întâmpla ceva fiicei lor, o va omorî”, se arată în documentele de la dosar. Sentința de acum nu este definitivă.

