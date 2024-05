Condamnat pentru că a condus cu permis fals. L-a cumpărat cu 900 de euro!

Un șofer „de ocazie” a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost oprit, pentru un control de rutină, de polițiștii din Gorj. Bărbatul a recunoscut că nu a urmat cursurile vreunei școli de șoferi și că permisul l-a cumpărat, în urmă cu câțiva ani, în timp ce se afla în Republica Moldova, pentru suma de 900 de euro.

Bărbatul, de loc din județul Vâlcea, a circulat mai mulți ani cu acest permis, fiind depistat întâmplător, după ce a fost tras pe dreapta de polițiștii din Novaci-Gorj. S-a ales cu dosar penal și a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis și uz de fals.

„În actul de sesizare s-a reținut că, în data de 08.01.2022, ora 20:53, organele de poliție din cadrul Poliției oraș Novaci, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 67C Novaci, km 22, au efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului autoturismului marca Hyundai, care circula pe DN 67C Novaci, km 22, din direcția Novaci către Rânca”, potrivit informațiilor din dosar.

Bărbatul a prezentat un permis de conducere ce figura ca fiind emis în Republica Moldova. Polițiștii l-au verificat în baza de date și au constatat că individul nu deține permis auto.

Bărbatul a recunoscut că documentul l-a procurat de la o persoană din Republica Moldova. „Inculpatul i-a achitat acestei persoane suma de 900 de euro, primind permisul în Târgu Mureș de la o persoană pe care nu o cunoaște. A mai arătat inculpatul că nu a făcut școala de șoferi și nu a susținut niciun examen pentru obținerea permisului de conducere în Republica Moldova”, se arată în rechizitoriu.

Pedepse contopite

Judecătoria Novaci l-a condamnat pe vâlcean la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru conducere fără permis, aceeași pedeapsă fiind stabilită și pentru infracțiunea de uz de fals. „Instanța are în vedere aparenta îndelungată perioadă pe parcursul căreia inculpatul a folosit permisul falsificat. De asemenea, trebuie avut în vedere scopul în care inculpatul a folosit înscrisul falsificat, anume de a induce în eroare organele abilitate cu privire la dreptul său de a conduce pe drumurile publice. Fără îndoială că, în situația în care inculpatul nu ar fi fost oprit de organele de poliție, acesta ar fi continuat să conducă folosind permisul fals”, a motivat instanța, care a dispus contopirea celor două pedepse, sentința finală fiind de 2 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 4 ani. În plus, bărbatul va trebui să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.