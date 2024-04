Condamnat la închisoare pentru violență în familie. Și-a lovit părinții cu vătraiul în cap!

Un bărbat din comuna gorjeană Godinești a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru violență în familie. Individul și-a lovit părinții cu vătraiul în cap, fapta petrecându-se chiar în seara de Crăciun. De atunci, bărbatul se află în spatele gratiilor. Sentința instanței nu este definitivă.

Bărbatul de 40 de ani a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea a două infracţiuni de violenţă în familie.

Săptămâna trecută, Judecătoria Târgu Jiu l-a condamnat la doi ani de închisoare cu executare, însă sentința poate fi atacată cu apel. Pentru fiecare faptă de violență, acesta a primit o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare.

„În baza art. 38 alin. 1 C.pen., constată că faptele din prezenta cauză sunt concurente. În temeiul art. 39 alin. (1), lit. b) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 1 an și 6 luni, la care se va adăuga un spor de o treime din pedeapsa închisorii de 1 an și 6 luni, spor în cuantum de 6 luni închisoare, rezultând o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani închisoare, ce se va executa în regim de detenție. În baza art. 72 alin. (1) C.pen., deduce din durata pedepsei perioada reținerii și a arestării preventive din data de 26.12.2023 la zi. În baza art. 399 alin. (1) C.proc.pen., menține măsura arestării preventive luate față de inculpat. Executorie în ceea ce privește măsura preventivă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, a decis instanța.

Ceartă pentru țigări

Scandalul s-a iscat în seara de Crăciun. Bărbatul a intrat în dormitorul părinților și le-a cerut țigări. Mama lui i-a spus că nu are, iar individul a început să o înjure și să o ameninţe cu moartea, după care a luat vătraiul de lângă sobă şi a lovit-o în zona capului, în partea dreaptă, o singură dată. Apoi s-a îndreptat către tatăl său, ce se afla întins în pat, și i-a aplicat o lovitură cu vătraiul în cap și una cu piciorul în piept.

Lovită, femeia a reușit să cheme poliția. O vecină le-a spus anchetatorilor că nu este primul scandal în familie. Când se îmbată, bărbatul își bate părinții, fiind emise mai multe ordine de protecție împotriva agresorului. Acesta are antecedente penale, instanța apreciind că „deși o parte din pedeapsa anterioară a fost executată în regim privativ de libertate, conduita inculpatului nu s-a îndreptat, pedeapsa anterioară neatingându-și finalitatea de reeducare”.

Astfel, bărbatul s-a ales cu o nouă pedeapsă cu executare, însă sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.