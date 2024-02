Concurs de matematică pentru copiii din județ

Matemanie+, centrul educațional unde peste 8.000 de elevi s-au pregătit în ultimii 8 ani la matematică, dă startul înscrierilor la cea de-a doua etapă a concursului de matematică Matemaniada, un proiect aprobat de Ministerul Educației prin O.M.E. 3469/2024 în care competiția devine un prilej pentru dezvoltarea încrederii de sine și pentru stimularea interesului pentru matematică.

Concursul destinat elevilor din clasele II-VI este gratuit și are loc online sau fizic, pe platforma matemaniada.ro. Etapa I are loc pe 12 martie, cu participare oricând între orele 09:00 și 20:00, iar înscrierile pentru concurs se realizează de către profesori sau părinți pe matemaniada.ro, până la data de 8 martie. De asemenea, profesorii au și posibilitatea de a desfășura concursul la clasă. Participanții au două ore la dispoziție pentru a rezolva cele 15 de probleme cu răspuns tip grilă. Concursul reprezintă inițiativa centrului Matemanie+ și a celor două profesoare fondatoare: Florina Baciu, antrenoare de olimpici la matematică și profesor la Liceul ”Marin Preda” din București și Aida Frujină, profesor Merito de la Școala 195 din București.

Cristi Baciu, managerul proiectului, își dorește să schimbe paradigma concursurilor școlare: „Dorim să îi învățăm pe copii să abordeze cu deschidere și claritate momentele importante din viață. Sunt ferm convins că oferindu-le sprijinul nostru și încurajându-i să-și dezvolte curajul și voința în astfel de situații, vom contribui la formarea unei generații mai pregătite decât oricare alta pentru a face față provocărilor pe care le vor întâlni de-a lungul vieții de adult”. Pentru Aida Frujină, acest concurs nu are drept miză simpla competiție sau diplomele: „La ce ar folosi un concurs de matematică în educația unui copil? Nu, nu pentru diplome sau premii. Părinte sau profesor înțelept, demonstrează-i copilului că provocările nu trebuie privite cu teamă, ci ca o oportunitate de a se motiva și autoevalua”.

Participanții pot fi elevi de la unitățile de învățământ preuniversitar din România, precum și orice alți elevi români care studiază în afara României sau în regim de homeschooling. Înscrierea la concurs poate fi realizată atât de către profesori, cât și de către părinți pe platforma matemaniada.ro. Părinții sunt încurajați să se implice direct și să le fie alături celor mici pe tot parcursul acestei experiențe formative.

