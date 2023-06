Concurs cu emoții la Târgu-Jiu pentru sportivii din MAI!

Peste 200 de atleți din Ministerul Afacerilor Interne concurează în aceste zile la Târgu-Jiu în finala Campionatului național, competiție care ar urma să îi desemneze pe cei mai buni alergători din minister. Veniți din toate colțurile țării, polițiștii, jandarmii și pompierii s-au reunit ieri dimineață la stadionul municipal, unde un cuvânt de bun venit le-a adresat primarul Marcel Romanescu. Acesta i-a invitat la concertul pe care Olguța Berbec îl va susține astă seară tot pe stadionul municipal, atleții urmând să finalizeze competițiile până atunci. Pentru mulți dintre ei concursurile la care sunt înscriși au fost unele cu emoții, chiar și în ciuda experienței pe care o au. O tânără polițistă s-a speriat înainte de a lua startul în cursă doar când a auzit proba făcută pentru folosirea pistolului de start. Focul de armă este unul înregistrat audio, dar zgomotul a fost suficient să o panicheze pe tânara care era cu gândul la cursa ce o aștepta. „Mi s-au înmuiat picioarele. M-am speriat, nu știu de ce, de la emoții pentru că oricât ai fi de pregătit emoțiile nu dispar. Doar când ești față în față cu un infractor nu mai ai emoții”, a spus Luiza Badea, care lucrează la Poliția Găești. O gorjeancă a avut parte de emoții la finalul cursei, când s-a împiedicat și a căzut, lungindu-se pe jos, spre disperarea mamei sale, care a venit la stadion ca să o vadă concurând. Georgiana Eftenoiu lucrează în capitală, este o bună sportivă, și spune că nu s-a accidentat în urma celor întâmplate. „M-am dezechilibrat în momentul în care am vrut să fac un foto finish. Am forțat un pic, nu știam ce fete sunt în stânga și în dreapta mea, îmi doream să câștig, și s-a întâmplat să mă dezechilibrez. E o căzătură ușoară, o să treacă, nu e nimic grav”, a spus gorjeanca. O altă campioană a Gorjului este Denisa Știrbulescu, mutată de ani buni în capitală, unde este și instructor de fitnes. „Lucrez la birou, dar alerg și particip la multe competiții organizate atât de MAI, cât și din afara ministerului. Sunt antrenoare de fitness și pentru mine nu e greu să particip la astfel de competiții. Îmi place să alerg. E nevoie de antrenament. Eu alerg de mult timp și până acum nu am ratat nicio competiție din cadrul Campionatului Național al MAI. Anul acesta chiar voi participa la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor, organizate în Canada”, a spus Denisa Știrbulescu. Iar la linia de start a fost și Ovidiu Niculescu, un gorjean campion mulți ani, care a oficiat și deschiderea oficială a competițiilor de la Târgu-Jiu. „Nu mai știu câte concursuri am câștigat, ca să fiu sincer. Am fost câștigător la competiții europene cu lotul național al Poliției. Din fericire există tineri talentați care să continue parcursul bun al nostru și constat cu plăcere că a venit timpul ca unii dintre ei să mă și întreacă”, a menționat sportivul gorjean. Din Mehedinți, dar tot stabilită în capitală, a venit la Târgu-Jiu pentru a concura și Ancuța Bobocel Lădaru, care a venit însoțită de fiica sa, o viitoare sportivă, după cum a prezentat-o aceasta. „Eva Maria este fetița mea și are opt anișori și este atletă în cadrul clubului Dinamo Bucrești. Reprezentăm noua generație la grupa spiriduși, este o bucurie, o onoare pentru mine să fiu la această competiție și să reprezint Ministerul de Interne la campionate internaționale și naționale. Cu atât mai mult mă bucur să particip la competiția de aici, fiind organizată aproape de casa mea, eu fiind din Drobeta Turnu Severin, iar la Târgu-Jiu am venit foarte des pe acest stadion pentru a mă antrena. Eu le doresc baftă tuturor colegilor pentru că știu că s-au pregătit și au făcut eforturi mari în acest sens. Sunt și mai mulți concurenți, ceea ce înseamnă că sunt și mulți tineri care vin cât mai aproape de Ministerul de Interne și profesează această meserie cu dăruință”, a spus sportiva care acum este antrenoare a juniorilor de la Dinamo. Competiția se desfășoară inclusiv ziua, în ciuda temperaturilor ridicate din această perioadă, mâine urmând să fie cunoscuți noii campioni din MAI: „Pe parcursul a două zile peste 200 de sportivi din Ministerul Afacerilor Interne din toată țara se vor întrece în probe de viteză, rezistență, aruncarea greutății și cross, atât pe stadionul municipal, cât și în pădurea Drăgoieni. Aici sportivii vor avea de alergat distanțe cuprinse între 2000 și 6000 de metri”, a menționat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Oana Vlăduț.

Gelu Ionescu