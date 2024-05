Complexul Energetic Oltenia, executat silit! A eliberat adeverințe din care lipsesc ani întregi de activitate în condiții speciale

* Încă un salariat păgubit

Complexul Energetic Oltenia mai pierde un proces, în care va trebui să plătească daune unui salariat care a muncit 36 de ani în carieră. Deciziile judecătorești care dau câștig de cauză salariaților CEO sunt cu sutele. În cazul de față, este vorba despre Mihai Scornea care a primit câștig de cauză, sentința judecătorească fiind de executare silită a CEO. Acesta este unul dintre cei care au protestat, alături de Manu Tomescu, Nicu Bunoaica și alți salariați ai CEO pentru aplicarea Legii 197.

Pentru a ieși la pensie în baza legilor în vigoare, Mihai Scornea a avut nevoie de adeverințele care să-i ateste activitatea în producție, pentru ca acesta să poate beneficia de prevederile legii 197. Numai că, CE Oltenia eliberează și în prezent adeverințe incomplete, care nu reflectă realitatea zecilor de ani munciți în carieră, iar acest fapt duce la păgubirea salariaților, ei neprimind pensia meritată, ci o indemnizație mult mai mică.

,,Până în anul 1993, arhiva de la Albeni-Seciuri este deținută de UMC Roșia. Restul arhivei se află la Motru. De la Roșia, trebuiau să-mi elibereze adeverință din iunie 1988 până în 1993. Ați văzut în imagine ce mi-au trimis, ani și luni total lipsă, iar lunile trecute în adeverință sunt incomplete. Anumite sporuri sunt trecute într-o lună, iar în altele nu. Oricum începând cu 30.04.2024 am obținut de la instanță încuviințarea executării silite! Nu au vrut să-mi elibereze adeverințele, i-am dat în judecată, am câștigat, instanța i-a obligat să-mi elibereze documentele cerute, nu mi-au fost eliberate și am solicitat executare silită!”, a declarat Mihai Scornea. Sentința de executare silită a fost dată în data de 30 aprilie 2024.

M.C.H.