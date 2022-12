Comandament ANPC la Rânca. Fără consiliere, direct amenzi!

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a înfiinţat, de luni, Comandamentul de iarnă care, în premieră în acest an, va acoperi zone destinate vacanţei de sezon din șase zone ale ţării. Este vorba de Valea Prahovei, Braşov, Bucovina, Maramureş, Băile Herculane – Rânca şi Cluj – Băile Felix.

„De-a lungul anilor în care s-au desfăşurat comandamente, s-a creat falsa impresie că acestea trebuie să debuteze cu o perioadă de consiliere. Nimic mai fals! Înţeleg să consiliem şi să îndrumăm operatorii economici noi pe piaţă sau pe cei pe la care nu am mai trecut de-a lungul activităţii desfăşurate de aceştia. Acolo unde, în schimb, constatările ne vor arăta abateri de la bunul simţ comercial, se vor aplica sancţiuni în funcţie de gravitatea celor constatate. A nu-ţi respecta consumatorul ce îţi trece pragul pentru că invoci necunoaşterea legii nu poate fi o scuză şi nici o justificare”, a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.

Acesta este de părere că românii au ales alte destinații de vacanță pentru că, în timp, serviciile puse pe piață de către unii dintre operatorii economici din România au lăsat sau lasă de dorit. „Consider acest comunicat un avertisment transmis public. Cumpăraţi produse de calitate, faceţi curăţenie, înlocuiţi saltele şi cearceafuri, acolo unde este nevoie, şi trataţi turiştii ca pe membrii familiei voastre”, spune șeful ANPC.

Verificările vor fi realizate de comisarii ANPC, astfel încât, până pe data de 13 ianuarie 2023, perioada în care structura va fi activă, să poată fi monitorizate principalele zone vizate de turişti şi iubitorii sporturilor de iarnă, în perioada cea mai aglomerată din acest sezon.

Comandamentul de iarnă 2022 se va afla sub coordonarea directă a preşedintelui ANPC.

I.I.