Cojocaru rămâne la Viitorul: ,,Am creat o echipă puternică”

Călin Cojocaru, antrenorul timișorean al Viitorului, s-a atașat de Târgu Jiu. După ce a pregătit-o pe Pandurii, principalul din Banat a hotărât să rămână în orașul lui Brâncuși și după eșecul cu Slatina (1-2). Nimic neobișnuit până aici. Până la urmă, Cojocaru a avut meritul că a format o echipă destul de competitivă, într-un timp foarte scurt. Totuși, antrenorul a răbufnit după a treia înfrângere consecutivă din 2024, și chiar le-a spus jucătorilor că pleacă. De asemenea, a sugerat că există și dificultăți de altă natură la echipa pe care o conduce. Se pare că fostul pandur a revenit la sentimente mai bune în câteva zile, sau cel puțin s-a calmat. A declarat că nu va pleca și că nu a vorbit niciodată, public, despre problemele clubului. ,,Chiar dacă am avut o supărare foarte mare, având în vedere rezultatele din ultimele partide, nu pot să las băieții la greu, fiindcă am creat, în scurt timp, o echipă puternică. Noi, ca echipă, am câștigat și tot ca echipă am pierdut. Nu scuz nereușitele și nu am vorbit niciodată de probleme decât în interiorul clubului”, a transmis antrenorul Viitorului. Viitorul Târgu Jiu joacă în ultima rundă a sezonului regular la Buzău. Meciul cu Gloria are loc sâmbătă, de la ora 14.00, când, de altfel, au fost programate toate partidele etapei din Liga 2.

Cătălin Pasăre