Clubul Seniorilor, o nouă investiție la Rovinari

Autoritatea locală din Rovinari va realiza un centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoanele în vârstă. Inițiativa este cunoscută sub numele de „Clubul Seniorilor”. Deja a primit aprobarea autorității locale din Rovinari. Acesta reprezintă o inițiativă menită să ofere un spațiu dedicat exclusiv persoanelor în vârstă, unde acestea pot petrece timpul liber și socializa într-un mod plăcut și relaxant. Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: vârstă de peste 65 de ani, domiciliu legal sau reşedinţă în oraşul Rovinari, să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta siguranţa celorlalte persoane care fac parte din club. Finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul local, bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Clubul Seniorilor are ca scop principal furnizarea unui spațiu de relaxare și recreere pentru persoanele în vârstă din Rovinari, promovând comunicarea și prevenind marginalizarea și izolarea socială, indiferent de vârstă. Echipa de specialiști din cadrul serviciului social este formată dintr-un asistent medical, un asistent social, un psiholog și un animator socio-educativ. Acești profesioniști dedicați asigură un suport complet și oferă servicii adaptate nevoilor individuale ale participanților.

A.S.