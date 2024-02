CJCPCT Gorj a sărbătorit 56 ani de la înființare

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT Gorj) împlinește vineri, 1 martie 2024, 56 de ani de la înființare, iar evenimentul a fost sărbătorit, miercuri, 28 februarie 2024, începând cu ora 12.00, la Sala „Florin Isuf” din sediul instituției situată în municipiul Târgu Jiu.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un așezământ cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj. Este o instituție de specialitate care are ca obiect de activitate cunoașterea, păstrarea și valorificarea tradițiilor și valorilor culturale în contextul dezvoltării naționale și funcționează ca centru științific și metodologic al activităților de stimulare și valorificare, în sprijinul autenticității și sub semnul valorii, a tradiției și creației populare în viața culturală. Rolul său, ca instituție publică de cultură, este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere, promovare și punere în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial, precum și de valorizare a creației artistice contemporane a județului.

Așadar, la zi aniversară, în Sala „Florin Isuf”, s-au adunat mulți iubitori de cultură și frumos printre care și o mică delegație de la Cultul Eroilor Gorj formată din: prof. dr. Ion Mocioi, prof. dr. Elena Cornoiu, col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, col. (rtr.) Vasile Munteanu, lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu Gabriel, ing. Dan Toropu, prof. Grigore Haidău și jurnalistul Ion Cilica Deaconu.

Domnul Pompiliu Ciolacu, managerul instituției sărbătorite, a făcut un scurt istoric al CJCPCT Gorj, trecând în revistă și directorii acesteia, cărora azi le-a făcut o galerie expusă pe holul de la etajul 1 al sediului actual al instituției. „La data de 1 martie 1968 a fost înființată Casa de Creație Gorj, iar în 1971 denumirea instituției culturale a fost schimbată în Centrul Județean al Creației Populare Gorj. Din 1990, această instituție poartă numele de CJCPCT Gorj. În acești ani au fost efectuate nenumărate cercetări etnofolclorice, culegeri de folclor și studii de specialitate, filme documentare, expoziții de artă populară, plastică, fotografică și au fost editate cărți importante”, a spus domnul Ciolacu, apoi a continuat: „În cei 56 de ani, la conducerea instituției au fost oameni de cultură valoroși ai Gorjului. Aceștia au fost: Anghel (Gelu) Barabancea (martie – iunie 1968), Antonie Dijmărescu (1968 – 1970), Ion Zăvoi (1970 – 1971), Constantin Mesteacăn (1971 – 1974), George Manoniu (1974 – 1975), Adrian Popescu (1976 – 1979), Titus Stochițoiu (1980), Nicolae Vînătoru (1980 – 1990), Constantin Popescu (1990 – 2004), Ion Cepoi (2004 – 2022) și Pompiliu Ciolacu (2022 – prezent)”. De asemenea, a menționat și actualul colectiv al instituției: Director etnolog Pompiliu Ciolacu, contabil șef Gheorghe Dumitru, referent cultură scrisă Daniela Petruța Gapșea, referent teritoriu Dan Popescu, referent foto-film Teodor Dădălău, referent muzică Emilia Drăgotoiu Nanu, referent de sistem Monica Preduță, inspector de specialitate Camelia Goiceanu, tehnoredactor editură Luminița Tudorescu, conducător auto Ilie Dudea și documentarist Irina Bodănel. În încheiere, domnul Pompiliu Ciolacu a anunțat că, în cadrul acestui eveniment, va fi inaugurată Galeria directorilor CJCPCT Gorj, dar până atunci „Aniversăm cei 56 de ani de existență cu vernisarea expoziției de pictură «Ritmuri Cromatice», semnată de Manuela Deaconu, artist plastic, cu experiență în domeniu din Râmnicu Vâlcea și lansarea revistei „Portal-MĂIASTRA” nr. 1 (76)/2024”.

Artistul plastic gorjean Florin Puiu Hutium, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, a făcut o scurtă prezentare a mai tinerei sale colege de breaslă, Manuela Deaconu din Râmnicu Vâlcea, absolventă a Universității „Spiru Haret” din București și a Școlii Populare de Arte din Râmnicu-Vâlcea, clasa profesor Sergiu Plop. În prezent este studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă, arte plastice, anul II, specializarea pictură și sculptură, din Craiova.

Trimestrialul de cultură „Portal-MĂIASTRA” a fost inițiat în urmă cu 20 de ani, printr-un parteneriat între Societatea de Științe Filologice din România – Filiala Târgu Jiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean Gorj. Prin articolul-program „La început de drum” era definit atât contextul în care revista își făcea apariția, după vreo câteva publicații care își încheiaseră misiunea, cât mai ales ideea de a capacita valori cultural-artistice (vocații, pasiuni, inițiative), „coagularea unei autentice emulații locale”.

Au urmat mesajele invitaților prezenți la eveniment: Gheorghe Nichifor – vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, reprezentanții CJCPCT Vâlcea, prof. dr. Ion Popescu Brădiceni, Gheorghe Porumbel, managerul Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, prof. Teodor Voicu, prof. dr. Otilia Giurca inspector școlar, prof. Grigore Haidău și prof. dr. Ion Mocioi de la Cultul Eroilor Gorj, Viorel Surdoiu de la Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj și Ion Ungureanu, fost primar al orașului Țicleni.

Încheierea evenimentului din Sala „Florin Isuf” s-a realizat prin acordarea unor „Diplome de Excelență” cu următorul mesaj: „Se atribuie acest ÎNSCRIS DE ONOARE domnului… pentru spiritul de colaborare și contribuția la promovarea culturii tradiționale a Gorjului. Acordată azi, la aniversarea a 56 de ani de existență a CJCPCT Gorj”, cu semnătura domnului manager Pompiliu Ciolacu.

De la Cultul Eroilor Gorj au primit aceste diplome următorii: prof. dr. Ion Mocioi, col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, prof. Grigore Haidău și jurnalistul Ion Cilica Deaconu.

La zi de sărbătoare, urăm echipei manageriale a acestei instituții de cultură, multă putere de muncă, profesionalism și pasiune în tot ceea ce fac pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale a județului Gorj.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR