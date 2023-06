Ciobotărică, fostul manager al CE Oltenia, bun de plată! Instanța îi scoate din buzunar peste 350.000 de lei

Laurențiu Ciobotărică, managerul privat al CEO în perioada 2016, sub consilierea juristei Dorina Jianu desființează Departamentul Juridic și o concediază pe șefa departamentului, Laura Manea. Acum, suportă consecințele stabilite de instanța de judecată..

Forfotă mare în CEO, la finalul săptămânii trecute, după ce instanța de fond s-a pronunțat într-un dosar promovat de către CEO împotriva a patru membri de Directorat din conducerea CEO, dosar format ca urmare a unui control al Curții de Conturi. Din patru vinovați luați în considerare de CEO, conform deciziei instanței, doar unul a făcut fapta și trebuie să plătească prejudiciul, respectiv, chiar managerul, Laurențiu Ciobotărică. Acesta a mai fost condamnat penal împreună cu Dorina Jianu și cu Antonie Daniel pentru o altă faptă prejudiciatoare. În schimb, pentru ceilalți membri de Directorat, CEO trebuie să plătească cheltuielile de judecată, ei fiind introduși în cauză pentru ca așa a considerat directoratul CEO din anul 2021, cu girul Consiliului de Supraveghere, și nu Curtea de Conturi.

Dar cum s-au întâmplat evenimentele, pentru o mai bună înțelegere

În anul 2015, ca urmarea a unui proces de selecție a unor membri de Directorat pentru compania energetică conform OUG 109/2011, proces promovat și administrat de către Ministerul Energiei, este scos din joben, Laurențiu Ciobotărică, pentru postul de membru al Directoratului, răspunzător de partea economică. Fără niciun fel de experiență în conducerea de companii mari și cu experiență zero în energie electrică, principala lui calitate fiind că era finul unui șef al unei structuri de securitate. Într-o prima fază, Laurențiu Ciobotărică este numit membru de Directorat și director al Diviziei Financiare, de unde capacitează mai multe forțe, în special din zona sindicală, pentru a-l înlătura pe Laurențiu Ciurel, președinte al Directoratului de la acea vreme. Acesta deranjase liderii sindicali prin desființarea posturilor de inspectori sociali și a altor privilegii. Ciurel intră imediat în conflict cu Ciobotărică și-l acuză pe acesta din urmă de falsificarea CV-ului, în opinia lui Ciurel, Ciobotărică neavând cunoștințe economice de bază, fiind absolut inexplicabilă selectarea sa, e drept, pe locul al patrulea la concursul de selecție.

Desființează direcții, sub consilierea Dorinei Jianu

În urma acestui conflict, Ciobotărică declarându-se adept al Guvernului tehnocrat Cioloș, manevra de înlăturare a lui Laurențiu Ciurel îi reușește, cu ajutorul Fondului Proprietatea. Ciurel este schimbat de ministrul Energiei Vlad Grigorescu (același ministru condamnat ulterior, după o înțelegere de recunoaștere a vinei, la 2 ani cu suspendare, pentru sume nejustificate aflate in paradisuri fiscale). Așadar, cu acest ajutor corespunzător, în luna decembrie, este numit președinte interimar al Directoratului CEO, Laurențiu Ciobotărică. Ridicat în slăvi de sindicate, Ciubotarică începe să desființeze posturi, să înființeze noi direcții ridicând-o la rang de director pe Dorina Jianu. Aceasta fusese dată afară de Ciurel din postura de șefă a juriștilor, fiind acuzată de acesta că lua mită de la sindicate, sub forma unor excursii în străinătate pentru a face jocul acestora. Ciubotarică desființează departamentul juridic de la acea dată, structura mai mică și flexibilă, dar și si mai prost plătită, si înființează o structură gigant cu un director cu un salariu de top. Ca și criteriu pentru ocuparea postului de director al Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă nou înființate, a fost faptul că persoana respectivă trebuie să aibă dublă specializare și anume economist și jurist, criteriu îndeplinit, surpriză, de unica și speciala Dorina Jianu (licențe obținute prin Republica Moldova probabil prin corespondență, pentru că doamna respectivă a lucrat în toată acea perioadă la SNLO). Pentru a se promova, face ea însăși, fără să o semneze, nota de desființarea a departamentului juridic și de înființare a direcției unde se propune și director. Acest demers venea și în consonanță cu abordarea managerului privat Laurențiu Ciobotărică, care își dorea ca anumite persoane să fie eliminate din conducerea executivă, pentru a face ceea ce își dorește, omul neavând nici cea mai mică idee despre legislația specifică ce trebuia urmată. Nota de desființare a departamentului juridic și înființare a noii mega structuri juridice este introdusă într-o ședința de Directorat unde doi dintre membri votează ,,împotrivă” și doi ,,pentru”. Legea spune clar că Directoratul nu poate funcționa decât în număr impar tocmai din acest motiv. Ciobotărică spune că el fiind și director al diviziei financiare dar și director general interimar, votul lui face cât două și, asigurat de pe margine de Dorina Jianu, că e bine așa, merge înainte și concediază și pe șefa departamentului juridic Laura Manea, pentru că aceasta refuză să semneze documente care nu erau legale. După ce Manea este înlăturată, Jianu luandu-i locul, aceasta produce un material pe baza căruia directorului Medințu i se dau 150.000 de lei ca să plece din Directorat. Normal, justiția se autosesizează și ambii, Jianu și Ciobotărică, primesc doi ani cu suspendare, pierzându-și ulterior și funcțiile. Bineînțeles că ceea ce era o ipoteză a faptului că există riscul unei acțiuni în instanță, împotriva acestei decizii de concediere a Laurei Manea, a devenit realitate și aceasta a promovat o acțiune împotriva societății contestând decizia de concediere, câștigând in instanță, constatându­-se că desființarea postului a fost una fictivă, doar cu scopul de a scăpa de aceasta și a putea fi promovată Jianu. Drept pentru care a fost anulată decizia de concediere și obligată societatea la reintegrare pe postul deținut anterior concedierii, precum și la plata drepturilor salariale cuvenite pe perioada concedierii, actualizate cu cheltuielile de judecată aferente. Curtea de Conturi, la un control de fond, verifică și această situație și constată că această decizie a lui Ciobotărică Laurențiu a fost incorectă și nu in interesul societății și a lăsat ca măsură recuperarea de la persoanele vinovate, nominalizând aici președintele Directoratului și celălalt membru care a votat pozitiv desființarea departamentului juridic, a salariilor plătite cu dobânda aferentă Laurei Manea.

Instanță decide: Vinovat, Ciobotărică!

În data de 14 iunie 2023, Tribunalul Gorj se pronunță asupra acestei cereri și decide că singurul vinovat pentru acest prejudiciu a fost Laurentiu Ciobotărică, care este obligat la plata a peste 350.000 lei către societate, iar, pentru ceilalți membri de Directorat, a respins cererea și a acordat cheltuieli de judecată destul de consistente, care în mod normal și pe aceeași logică a faptei, vinovăției și prejudiciului ar trebui să fie recuperate de la directoratul si consiliul de supraveghere al CEO, din 2021. În concluzie, actul de management trebuie să fie un act responsabil și în niciun caz pentru a satisface interese obscure sau satisfacție personală a orgoliilor unor persoane, vremelnice pe o anumită poziție în conducerea CEO, iar actul de conducere trebuie să aibă în vedere interesul societății justificat și dovedit, altfel instanța de judecata va sancționa corespunzător abuzurile unor indivizi.

Cine merge pe aceeași stradă ca fostul manager Ciobotarică?!

Rămâne însă o întrebare care este normală! Oare, cum o persoană ca Dorina Jianu încă rezistă în postul de consilier al actualului Directorat CEO, ea neavând dreptul de a mai practica, conform sentinței, meseria de jurist, în condițiile în care s-a dovedit, fără dubiu, că toate acele opinii și consilieri făcute către toate celelalte directorate s-au dovedit nelegale sau deloc în interesul societății? Dar răspunsul este evident, MERITĂ, pentru că girează și acoperă toate acțiunile dubioase luate de diferitele directorate, că daca nu ar fi meritat, nu ar fi plătită cu un salariu consistent și, pe deasupra, și cu spor de conducere în condițiile în care nu are pe nimeni în subordine. Conduce pe cine? Ca să fie treaba treabă, și-a mai angajat și soțul în vârstă de 60 de ani la CEO. Probabil că, din nou, mai devreme sau mai târziu, va veni și data plății si toate acele acțiuni dubioase poate vor fi și demonstrate, iar rezultatul va fi același ca la Laurențiu Ciobotărică (de reținut este faptul ca Dorina Jianu consiliază directoratul pe probleme juridice, neînsușindu-și nimic prin semnătură pentru că nu are voie, deci răspunderea este exclusivă a celor ce acceptă consilierea- situație identică speței Ciobotarică).

A.STOICA