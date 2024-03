Cine își pierde invincibilitatea? România – Columbia, ora 21.30

Naționala de fotbal a României joacă în această seară, la Madrid, cu reprezentativa similară a Columbiei. Meciul de verificare începe la ora 21.30. Este a doua partidă amicală a lunii, după remiza cu Irlanda de Nord (1-1), de la București. Confruntarea va avea loc pe stadionul lui Atletico, ,,Civitas Metropolitano”. Adversara României traversează o perioadă excepțională, având 20 de meciuri fără înfrângere, o serie fără precedent pentru naționala sud-americană. De la eșecul din 2 februarie 2022, 0-1 cu Argentina, Columbia a contabilizat 15 victorii și 5 rezultate de egalitate. Nici reprezentativa condusă de Edward Iordănescu nu o duce tocmai rău. România are și ea 12 meciuri fără înfrângere, ultimul eșec fiind în amicalul cu Slovenia, din noiembrie 2022, 1-2 la Cluj-Napoca. Bilanțul din confruntările directe ne dă speranțe. Tricolorii i-au învins pe adversarii din această seară la două campionate mondiale consecutive. Ambele dueluri oficiale au fost consemnate în faza grupelor. În 1994, în SUA, România trecea cu 3-1 de Columbia, iar peste patru ani repeta isprava în Franța, 1-0. A mai fost un meci amical în 2006. Partida jucată la Chicago s-a terminat 0-0. După Nicușor Bancu, și Vasile Mogoș a revenit în țară, acuzând probleme medicale. Incert pentru această confruntare este și Florin Tănase. Selecționerul a transmis că Andrei Rațiu (25 ani), fotbalistul lui Rayo Vallecano, și Horațiu Moldovan (26 ani), jucătorul lui Atletico Madrid, vor juca împotriva Columbiei. ,,Rațiu joacă rar, dar ne bazăm pe el, nu puteam să îl expunem. Am preferat să îl verific pe Mogoș, și Rațiu va juca cu Columbia. Moldovan va juca în Spania cu Columbia, pe stadionul unde el joacă la echipa de club, să joace sub nasul spaniolilor”, a declarat Edi Iordănescu.

Lotul României pentru amicalul cu Columbia

Portari: Horațiu Moldovan (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 20/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 25/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 26/1), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 14/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 19/1), Raul Opruț (FC Hermannstadt, 3/0) Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 1/0), Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 15/0);

Mijlocași: Nicolae Stanciu (Damac | Arabia Saudită, 67/14), Marius Marin (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 53/3), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius Olaru (FCSB, 16/0), Adrian Șut (FCSB, 1/0), Dennis Man (Parma | Italia, 21/7), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 18/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 32/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel Coman (FCSB, 13/1);

Atacanți: George Pușcaș (Bari | Italia, 41/11), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 36/5), Florin Tănase (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Cătălin Pasăre