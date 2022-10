Chef cu 2000 de pensionari pe Insuliță!

Mare petrecere, joi seara, pentru nu mai puțin de 2000 de pensionari din municipiu care au participat la sărbătoarea pe care primăria a organizat-o cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor.

Ziua respectivă e sărbătorită în mod normal pe 1 octombrie, dar la Târgu Jiu petrecerea a fost organizată un pic mai devreme, spre bucuria participanților. Aceștia au avut parte de multă muzică și voie bună, fiind prima petrecere de după perioada de pandemie, perioadă în care astfel de manifestări au fost imposibil de organizat. Deși toți petrecăreții erau persoane în vârstă, puțini au fost cei care au rezistat tentației de a intra în horă și a juca la fel de bine și de sprinten ca în tinerețe. „Pensionarii au energie, știu cel mai bine să se distreze. Am muncit o viață întreagă, de ce să nu profităm și noi că avem ocazia să ne revedem și să ne distrăm. E o mare bucurie să fim aici și asta ne face să ne și distrăm la maxim, atât cât ne mai țin bateriile pe noi”, a explicat o doamnă.

O altă participantă la petrecere a recunoscut că e pentru prima dată când are parte de o astfel de distracție în ultimii ani. „După perioada asta grea cu pandemia credeți-mă că nici nu mai știu când am fost ultima dată la o petrecere din asta, să mă simt bine. Mai ales că mai avem probleme și acum, e războiul ăsta din Ucraina, cine știe ce ne mai așteaptă, sperăm să poată primăria să organizeze și anul viitor că noi vom veni”, a spus femeia. Cei care au vrut să vină la petrecere au trebuit să aibă peste 65 de ani și să fi intrat în posesia unei invitații oferite gratis de municipalitate. Primarul Marcel Romanescu a spus că interesul pentru petrecere nu a fost la fel de mare ca în anii trecuți, în ciuda numărului mare de participanți la restaurantele de pe Insuliță. „Este lume multă și oameni de bună calitate, asta remarc la acest eveniment organizat de noi, ca municipalitate. Sunt 2000 de persoane în cele 3 locații pe Insulița de pe Jiu. Sper că se bucură de această zi care le este dedicată. Limita de vârstă pentru participanți a fost de 65 de ani pentru că așa este în lege. Oamenii se simt foarte bine și asta m-a bucurat foarte mult. Am avut la liber invitațiile, pe care le-am distribuit în două zile. Poate venim după doi ani destul de dificili și oamenii sunt încă reticienți la întâlniri cu atâta comunitate și poate de aceea nici nu a fost cererea atât de mare cum era în anii trecuți. Deci a ajuns pentru toți cetățenii care își doreau să ajungă la acest eveniment”, a menționat primarul Marcel Romanescu. Toată petrecerea a costat municipalitatea circa 300.000 de lei, suma alocată de la bugetul local pentru fiecare participant fiind de 140 de lei. Muzica a fost gratis, fiind susținută de reprezentanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.

Gelu Ionescu