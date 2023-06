Cereri pentru creșă și grădiniță, duble față de anul trecut

Sunt peste o sută de cereri față de anul trecut, când au fost cincizeci pentru 47 de locuri disponibile la creșa și la grădinița cu program prelungit din Motru. Acest lucru, pe de o parte, bucură autoritatea locală în sensul că tinerii au ales să revină acasă din străinătate ori din orașele mari și să muncească în orașul în care s-au născut, dar, pe de altă parte, creează o nemulțumire în sensul că nu poate să anunțe toate familiile care vor să își înscrie copiii la creșă sau la grădiniță, neavând posibilitatea să lase micuții cu o bonă ori cu unul dintre părinți ori doar pentru simplul fapt că părinții își doresc ca copiii să socializeze, să participe la diferite activități ce se desfășoară în cadrul acestor instituții. Autoritatea a luat decizia de a realiza o nouă creșă, deși în urmă cu un an mulți criticau această decizie comentând că nu vor fi copii care să o folosească, lucru total neadevărat. Asta s-a demonstrat în acest an, când zeci de familii nu vor prinde un loc la creșă pentru copii lor. Acest lucru se întâmplă pentru că locurile sunt limitate undeva la 20 de micuți la creșă și la 35-40 la grădinița cu program prelungit. Motru a luat avânt din toate punctele de vedere, oamenii au prins încredere și se îndreaptă spre locurile unde, cu ani în urmă, alegeau să plece, întemeindu-și o familie, găsindu-și un loc de muncă la investițiile ori afacerile deschise cu trei ani în urmă. Toate grădinițele și creșele din Motru au fost modernizate în ultimii îi ani de zile. Două complexe moderne de joacă au fost achiziționate și urmează să fie montate de către primărie la grădiniță cu program prelungit nr.1 și la nr.7, unități reabilitate în totalitate.

A.S.