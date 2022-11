Cele mai frumoase gânduri adresate Mitropolitului Olteniei, la zi aniversară!

Înaltpreasfinţite Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în această zi aniversară, vă adresez cele mai frumoase gânduri şi cele mai sincere urări de sănătate şi de viaţă îndelungată în slujba Ortodoxiei şi a sfintei noastre biserici strămoşeşti!

Cunosc foarte multe lucruri despre biografia şi viaţa exemplară trăită în cele şase decenii şi jumătate de când v-aţi născut, la 16 noiembrie 1957, satul Spinu, comuna Perişani, judeţul Vâlcea, într-o zonă de sub munte, aşa cum sunt şi eu de la Padeş, dar, dincolo de orice îndoială, vă apreciez pentru faptul că sunteţi un important şi neobosit teolog ortodox român, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, atât înainte, cât şi după 8 iulie 2008, când aţi fost ales în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei şi mă bucur de faptul că de 12 ani sunteţi membru de onoare al Academiei Române.

Şi eu, ca şi Arhieria voastră, am fost şi rămân un patriot şi un iubitor al neamului românesc, numai că eu am dezvoltat acest spirit patriotic în calitate de mirean şi cu acest prilej, vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de mine la sfinţirea Bisericii de la Padeş, în care am investit o parte din munca şi din osteneala vieţii mele! V-am apreciat şi vă apreciez pentru că aţi participat activ la diferite simpozioane și întruniri ecumenice în țară și peste hotare, dintre care menționăm următoarele: Congresul liturgic al Institutului Teologic „Saint Serge“ din Paris (12-19 iunie 1986), Colocviul internațional „Ortodoxia și frumusețile ei într-o lume secularizată“ (Bossey, Elveția, 17-24 aprilie 1987), Colocviul științific „Rolul religiei în cultura și civilizația popoarelor“, organizat de Institutul Mondial al Religiilor din Paris (5-8 martie 1988), Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc“ (Mănăstirea Tismana, 23 septembrie 2006), Colocviul „Toward Jerusalem Concil Two“ (TJC II) – „Spre al doilea sinod de la Ierusalim“ (Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 16-19 octombrie 2006) și multe altele!

Vă apreciez şi pentru activitatea didactică desfăşurată cu multă dăruire şi cu multă pasiune, munca de cărturar de o mare discreție și modestie şi vă apreciez mult cărţile scrise, cu deosebire lucrările: «Un mistic al vremurilor noastre: Sfântul Calinic al Râmnicului» (Rm. Vâlcea, 1993), «Oglinda inimii» (Rm. Vâlcea, 1994), «Convorbiri despre Sfânta Spovedanie» (Ed. Ramida, București, 1996), «Omul – ființă spre îndumnezeire» (Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba-Iulia, 2000), «În duhul Sfințeniei lui Hristos» (Ed. Universitaria, Craiova, 2001), ca şi multe alte lucrări de certă valoare!

La rândul meu, v-am trimis recent un pachet cu daruri de suflet în care am inclus o Diplomă de onoare cu Ordinul «Tudor Vladimirescu», o medalie cu Ordinul Militar Tudor Vladimirescu», împreună cu cărţile alese şi scrise de mine, după cum urmează: «Dan Ilie Morega – O viaţă în slujba gorjenilor», «ROMÂNISM şi PATRIOTISM – viaţa mea, 2020», «Sărăcie, corupţie şi poliţie politică, 2014», «Corupţie şi sărăcie, 2021», «România – între prăbuşire şi relansare economică, 2000» şi «Bicentenarul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, 2021», pentru a sublinia faptul că aceste cărţi exprimă activitatea de o viaţă pe care am dăruit-o oamenilor şi Iubirii de Dumnezeu! În această zi aniversară, vă doresc multă sănătate şi îndelungată slujire Arhierească spre Slava Atotputernicului Dumnezeu! Din toată inima: LA MULŢI ANI!

Academician, Prof. univ. dr. DAN ILIE MOREGA