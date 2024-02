Cel mai frumos meci al sezonului

CSM Târgu Jiu a depășit-o pe CS Vâlcea, 95-91(23-27, 30-25, 19-17, 23-22), într-o confruntare disputată sâmbătă în Sala Sporturilor din municipiu. Partida a contat pentru etapa a 21-a din LNBM și a consemnat al treilea succes consecutiv al gorjenilor în Grupa 11-18. Ajutate de un public efervescent, în duel cu ,,Brigada Zăvoi”, galeria venită din județul vecin, gazdele s-au impus meritat, după un final încins. Amfitrionii păreau că se desprind în câștigători în startul sfertului 4, când au luat un avans de 9 puncte, dar băieții lui Hristu Şapera au preluat inițiativa cu trei minute înainte de final, 83-84, și au avut un avantaj de trei puncte, 88-91, cu 11 secunde rămase din meci. În scenă a intrat Dimitrius Underwood. Cel mai eficient jucător al CSM-ului a punctat din afara semicercului și a fost faultat, astfel că și-a trecut în cont un ,,four-point play”. Oaspeții s-au precipitat la 92-91, iar Luzaic și Weinberg au închis meciul cu aruncări libere. Suportul publicului a fost extrem de apreciat de reprezentanții echipei noastre, care au admis că atmosfera a fost electrizantă în Sala Sporturilor. ,,M-am simțit foarte bine pe teren, iar din partea publicului am avut un suport extraordinar. A fost cea mai gălăgioasă sală de când sunt eu aici, și asta ne-a ajutat pe final. Ne-am obișnuit să jucăm cât mai bine împreună, am obținut câteva victorii importante pe final de meci. Chiar dacă am avut astăzi o diferență care părea liniștitoare și am cedat-o, ne-am păstrat concentrarea și am crezut în șansa noastră până la sfârșit. Este foarte bine că intrăm cu trei victorii în această pauză. Nu există un secret al reușitei, avem jucători diferiți care marchează, ne înțelegem foarte bine ca echipă, iar apărarea este la un nivel destul de bun”, a declarat Ethan Wright, autorul a 17 puncte.

,,Este victoria jucătorilor, pentru că au crezut în șansa lor până la capăt și au muncit pentru această victorie. Este mentalitatea noastră să nu cedăm până la final, și asta s-a întâmplat și astăzi. Este vorba de mentalitate. Am câștigat câteva meciuri pe final, dar astăzi am avut alături de noi un public minunat, care ne-a împins de la spate spre victorie. Sperăm să ne susțină în continuare în meciurile rămase. Apărarea noastră colectivă a fost mai bună astăzi, în special în partea a doua. Am avut un pic de noroc și la acea aruncare din fault a lui Underwood, dar uneori primești ceea ce cauți, iar noi am rămas în meci, nu am cedat și asta ne-a împins spre victorie astăzi”, a concluzionat Kresimir Basic. Dimitrius Underwood a totalizat 22 de puncte marcate, 8 recuperări și 8 pase decisive. Au mai punctat Vuckovic (15 puncte), Luzaic (11 puncte), Dupree (10 puncte), Berculescu (9 puncte), Oluyitan (6 puncte) și Weinberg (5 puncte). Baschetul din Liga Națională intră în pauză până la începutul lunii viitoare.

