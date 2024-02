CE Oltenia, bun de plată! – Despăgubiri de peste jumătate de milion de lei pentru un gorjean al cărui teren a fost afectat de activitatea Carierei Roșia

Nu se mai termină procesele pentru Complexul Energetic Oltenia! Recent, un bărbat din Gorj a obținut o primă sentință favorabilă într-un proces ce tronează pe rolul instanței de trei ani de zile. Din 2011 încoace, omului i-a fost îngrădit accesul către propriul teren situat chiar în vecinătatea Carierei Roșia, bucată de pământ care de altfel a fost afectată de lucrările derulate de CEO.

Laurențiu Tiberiu Grivei, angajat în cadrul Consiliului Județean Gorj, este omul care a învins în primă instanță CE Oltenia în procesul intentat. Dacă sentința dată de magistrații Judecătoriei Târgu Jiu pe 20 februarie a.c. rămâne definitivă și irevocabilă, CE Oltenia este obligată să îi achite omului peste 570.000 de lei pentru faptul că terenul acestuia a fost afectat de lucrările derulate în ultimii 15 ani de Cariera Roșia.

Totul a început în 2011…

… când Tiberiu Grivei a fost chemat la negocieri de șefii din CEO pentru ca terenul acestuia de la Fărcășești să intre în perimetrul de folosință al Carierei Roșia. ,,În 2011 am fost chemat la negocieri de CEO pentru un teren care îmi aparține și se află în perimetrul Carierei Roșia. M-am dus de multe ori și comisia nu se întrunea. Inițial ar fi fost vorba de un schimb, pentru asta m-au chemat la negocieri. Ori mi-ar fi dat ei în schimb alt teren ori l-ar fi cumpărat de la mine. Negocierea nu a fost niciodată dusă la capăt. Ulterior, terenul meu, care e ca o insulă în acea zonă și are peste 1.100 de mp, a fost împrejmuit de CEO.

Mi-au interzis accesul practic, punând o barieră la drumul de acces cu personal de pază. Efectiv au luat și din drum, dar și terenurile din fața, stânga și dreapta terenului meu. Bucata de pământ se află pe malul unui pârâu unde ei deversează apele din carieră. În toți aceștia ani, lucrările au afectat terenul meu: au deversat ape, au poluat, au montat o bandă transportoare de cărbune chiar lângă acest teren și astfel a avut de suferit și din cauza unor alunecări de teren. Am început acest proces în anul 2021, dar s-a întins pe o perioadă lungă de timp deoarece au fost cerut multe expertize și ridicate multiple excepții. Practic, am acționat CEO în judecată pentru faptul că în acești ani nu mi-am putut folosi propriul teren și am cerut aducerea lui la starea inițială.

De asemenea, în capătul de cerere am solicitat finalizarea negocierilor și eventuale despăgubiri deoarece terenul meu a fost afectat de lucrările miniere pentru că se află în perimetrul de licență al Carierei Roșia”, a declarat, pentru cotidianul ,,Gorjeanul”, Tiberiu Grivei.

Ce a stabilit instanța

În cea de-a doua jumătate a lunii trecute, Judecătoria Târgu Jiu a dat o primă sentință favorabilă gorjeanului în procesul intentat împotriva CE Oltenia. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

Magistrații au decis ca Tiberiu Grivei să primească despăgubiri pentru faptul că nu a putut să își folosească terenul în ultimii 15 ani și pentru readucerea sa la starea inițială și redarea în circuitul agricol. ,,Obligă pârâtul Complexul Energetic Oltenia SA la plata către reclamant a sumei de 561.890 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor necesare pentru redarea în circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 1123 mp, înscris în cartea funciară nr. 35540, situat în Comuna Fărcăşeşti, sat Fărcăşeşti-Moşneni, judeţul Gorj.

Obligă pârâtul Complexul Energetic Oltenia SA la plata către reclamant a sumei de 2.670 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 1123 mp, înscris în cartea funciară nr. 35540, situat în Comuna Fărcăşeşti, sat Fărcăşeşti-Moşneni, pentru perioada 22.02.2011-23.04.2021. (…) Obligă pârâtul Complexul Energetic Oltenia SA la plata către reclamant a sumei de 12.847 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând parte din taxa judiciară de timbru (1655 lei – I capăt şi 192 lei- capătul al doilea), onorarii experţi în specialitatea îmbunătăţiri funciare şi agricultură (3.500 lei) şi onorariu avocat (7.500 lei). (…) Dispune compensarea cheltuielilor de judecată până la concurenţa sumei de 1.000 lei şi obligă pârâtul Complexul Energetic Oltenia SA la plata către reclamant a sumei de 11.847 lei”, se arată în sentința dată de Judecătoria Târgu Jiu pe 20 februarie 2024.

Izabella Molnar