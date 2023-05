Cauza brancardierului cu bocancul imprimat pe față, disjunsă de Parchetul Militar! Cinci jandarmi, scoși din cauză, trei polițiști și fiul patronul Clubului ,,Babylon”, cercetați

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara a clasat, la aproape doi ani de la incident, dosarul penal pentru cei cinci jandarmi implicați în agresiunea brancardierului de la clubul din Țicleni! Fapta s-a petrecut în vara lui 2021, iar victima a fost un brancardier, de 36 de ani, de la Spitalul Târgu Cărbunești. Practic, procurorii militari i-au scos curați pe jandarmii acuzați de lovire și amenințare, aceștia fiind cei care l-au încătușat pe Narcis Bobină, client în acea seară al localului din Ticleni, fără să ia măsuri pentru cei implicați în acel scandal.

Tot conflictul a apărut în clubul din Țicleni, după ce Bobină, care a consumat o bere și aștepta să îi vina o pizza pe care voia să o consume la domiciliu, a anunțat că va plătit totul cu cardul, deoarece nu avea bani lichizi. Fiul patronului de la cunoscutul Club ,,Babylon” l-a luat, însă, enervat pe client și l-a împins afară, Bobină căzând în fața discotecii.

Acolo, asupra omului au tăbărât jandarmii, povestește acesta, iar Narcis Bobină a fost încătușat și ridicat pe sus spre Dasterul poliției din Ticleni.

Cel agresat spune că l-a mușcat pe unul dintre jandarmi, motiv pentru care victima a fost bătută bine în mașină, pe bancheta din spate. Narcis Bobină s-a trezit apoi direct la Psihiatria Spitalului Târgu Cărbunești.

Pacientul sedat s-a trezit a doua zi având pe față imprimată amprenta bocancului unuia dintre agresori. În cauză, pe lângă jandarmi au intrat în dosar și doi polițiști de la Poliția Țicleni, fiul patronului și un polițist local, potrivit Parchetului Militar care a clasat parțial cauza, după aproape doi ani de la înregistrarea dosarului.

În România mori cu dreptatea în mână!

,,Eu nu am văzut polițistul local în aceea seară și nici cinci jandarmi, ci trei. Am văzut abia acum, în comunicarea Parchetului Militar că dosarul se clasează pentru cinci jandarmi, nu trei, și că se disjunge pentru cei doi polițiști, pentru polițistul local și pentru mine care sunt acuzat de ultraj.

Am posibilitatea de a contestata ordonanța de clasare. Am discutat cu avocatul și, cu siguranță, voi contesta cele stabilite de procurorii din Timișoara.

Ancheta procurorilor nu s-a făcut cum trebuie, aceștia s-au spălat pe mâini cu jandarmii și au pasat problema spre polițiști, totodată ieșind Parchetul Militar din cauză.

După doi ani de așteptare, văd acum că dosarul ar trebui să vină la Parchetul Târgu Cărbunești să mă cerceteze pe mine, pe doi polițiști și pe fiul patronului și un polițist local pe care eu nu l-am văzut în acea seară. Este de râsu’ plânsul. Mă minunez ce răspuns am primit de la Timișoara, de la o instituție militară care credeam că va face dreptate”, a declarat Bobină.

Victima a declarat că se aștepta ca procurorii să procure imaginile de pe camerele de luat vederi din club, dar și pe cele din secția de poliție din Ticleni, unde acesta a fost agresat. Mai mult, sunt camere de luat vederi lângă club, sunt camerele primăriei care nu au fost solicitate, susține victima agresiunii.

Se cunoaște că Rebedia, patronului localului, știind că fiul său a fost implicat în dosar, a refuzat să ofere anchetatorilor imaginile conflictului care ar fi lămurit situația.

Nimeni nu i-a forțat mâna să facă ce trebuie.

,,Este șocant că tocmai cei mai agresivi dintre cei implicați au fost spălați așa de procurori, deoarece și acum îmi aduc aminte cum m-au băgat în Duster. Unul a intrat pe dreapta și doi pe stânga, după mine. În mașina poliției, pe bancheta din spate, m-au lovit toți trei, unul dădea dintre parte, doi din alta. M-au lovit în cap, în spate, la coste în timp ce eu aveam cătușele pe mâini, la spate. Și cu toate acestea, să văd după doi ani că jandarmii respectivi au acționat corespunzător și legal potrivit procurorilor militari și nici că m-ar fi atins”, a completat Narcis Bobină.

Cine sunt jandarmii din cauza clasată!

Plutonierul adjunct Pătrașcu Bogdan, plutonierul adjunct șef Șeremet Daniel, plutonier major Orvas Marius, plutonier adjunct Papulete Laurențiu și plutonierul adjunct Plai Alexandru sunt jandarmii cercetați pentru amenințare și purtare abuzivă în cauza cu Narcis Bobină, dar, considerați nevinovați de către Parchetul Militar Timișoara.

În schimb, în dosar au rămas cercetați pentru lovire și alte violențe Rebedia Robert Marian, agentul de poliție, Nisipeanu Constantin, și agentul Bălan Gheorghe, de la Poliția Țicleni.

Se continuă cercetările și față de polițistul local, Alin Popete, sub aspectul infracțiunii de amenințare și purtare abuzivă. De asemenea, se continuă cercetările și pentru Narcis Bobină, victimă, acuzat de ultraj.

ANAMARIA STOICA