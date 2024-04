Câți miei se estimează că se vor sacrifica în Gorj înainte de Paște

* Controale în întreg județul, în săptămânile premergătoare Sărbătorilor Pascale

Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj vor fi la datorie într-un mod și mai activ de obicei până pe data de 5 mai, când va fi sărbătorit Paștele. La nivel de județ, angajații sunt mobilizați astfel încât să nu existe probleme pe linia de siguranță alimentară în perioada premergătoare sărbătorilor Pascale.

Potrivit lui Florin Gorcea, directorul executiv al DSVSA Gorj, o notă de serviciu s-a transmis în fiecare județ, emisă de conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

,,Având în vedere nota de serviciu emisă din partea conducerii ANSVSA, până pe 5 mai vom fi într-o continuă activitate pe linie de siguranță alimentară. Atât inspectorii, cât și doctorii noștri vor fi la datorie și sperăm să nu înregistrăm cazuri deosebite în județ în aceste săptămâni, până la sărbătorirea Paștelui. Controalele urmăresc respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare, etc)”, a declarat, pentru cotidianul ,,Gorjeanul”, Florin Gorcea, șeful DSVSA Gorj. Fiecare DSVSA judeţeană a stabilit un program de lucru în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare, în obiectivele supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Astfel, în perioada 22 aprilie–3 mai 2024 este asigurată permanenţa la nivelul DSVSA și CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Numărul sacrificărilor de miei, în scădere

Șeful DSVSA Gorj mai spune că în săptămâna de dinaintea Paștelui, în județ, vor fi amenajate zone de sacrificare a mieilor în trei localități. ,,Una dintre preocupările majore va fi și activitate de sacrificare a mieilor în centrele autorizate. Am transmis note către primării și fiecare și-a asumat că va asigura zona pentru sacrificarea ăn condiții de siguranță a animalelor. Vorbim aici despre două centre la Târgu Jiu, unul la Novaci și unul la Tismana. An de an, numărul sacrificărilor de miei a scăzut la noi în județ. De obicei, crescătorii au ajuns să vândă mielul în viu, foarte multe merge și către export. Noi estimăm că la Târgu Jiu se vor sacrifica între 3.000 și 4.000 de miei, iar la Novaci și Tismana între 500 și 1.000 de animale”, a mai spus Gorcea, pentru ,,Gorjeanul”. În zonele de restricție, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici, mișcarea mieilor destinați sacrificării se va face cu respectarea normelor de prevenire şi control al anumitor boli listate, în urma efectuării unei analize de risc privind răspândirea virusului PPA, autoritatea competentă teritorială va decide, după caz, extinderea măsurilor de impunere a restricţiilor de mişcare a altor specii de animale şi a produselor obţinute de la acestea. Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

Verificări și în piețe

În atenția inspectorilor DSVSA Gorj, în săptămânile premergătoare Paștelui, vor fi și piețele și marile magazine, iar ca și produse vizate sunt: produsele din carne, cele de patiserie, ouăle, legumele, produsele de panificație, laptele și produsele lactate.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate medicii veterinari vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni, sau vor confisca produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor.

Izabella Molnar