Câți gorjeni suferă de diabet. 45 de copii, în Registrul Județean de Diabet

Numărul pacienţilor cu diabet din România a crescut cu 30% în ultimii cinci ani. În județul Gorj vorbim despre peste 22.000 de pacienți înscriși în Registrul Județean de Diabet. Stilul de viaţă din ce în ce mai dezechilibrat, cu alimentaţie bogată în glucide rafinate, lipide saturate şi lipsa mişcării favorizează apariţia diabetului, spune dr. Alina Boantă, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

În acest an, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în cadrul Compartimentului de Diabet, au fost internați (internare continuă și de zi) aproximativ 600 de pacienți cu diabet zaharat, mulți dintre ei fiind deja în stadiul de complicații cronice majore.

De asemenea, la Cabinetul de Diabet Zaharat din Ambulatoriul Integrat au beneficiat de consult de specialitate sau rețete peste 8.200 de pacienți.

„Corpul oricărei persoane, fie copil, fie adult, are nevoie de insulină pentru a transforma glucidele (zaharurile obținute din hrană) în energie. În lipsa insulinei, zaharurile rămân în sânge, cauzând probleme grave de sănătate”, spune dr. Alina Boantă, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Diabetul la copii

Cu toate că un copil diagnosticat cu diabet primește o veste groaznică, acesta poate trăi o viață lungă și sănătoasă dacă învață să gestioneze, alături de părinții săi, diabetul zaharat de tip 1.

„Diabetul zaharat la copii este în majoritate de tip 1, caracterizat prin deficit absolut de insulină. Cauza principală a diabetului de tip 1 o reprezintă autoimunitatea-producție de către organism de autoanticorpi care distrug celulele beta pancreatice, cele care secretă în mod normal insulina, astfel apărând deficitul secretor de insulină și necesitatea administrării ei din exterior”, a precizat dr. Alina Boantă.

Când vine vorba despre incidența cazurilor de diabet zaharat de tip 1 la copiii din județul Gorj, adică pacienți cu vârsta sub 18 ani, au fost înregistrate șase cazuri noi în 2020, nouă cazuri noi în anul 2021 și cinci cazuri noi în 2022, potrivit datelor din Registrul Județean de Diabet Gorj.

În total, sunt 45 de copii înregistrați în acest Registru Județean, dar trebuie făcută mențiunea că pot exista și alți pacienți care se tratează în alte județe (alegerea părinților) și nu apar în acest registru.

Simptomele diabetului zaharat sunt: urinări frecvente, nocturne; consumul unor cantități crescute de lichide; sete intensă; scădere ponderală marcată în ciuda ingerării unor cantități crescute de alimente etc.

Sfaturi medicale

Diabetul poate fi diagnosticat pe baza simptomelor, prin analize de laborator. Încă de la diagnostic, pacienții trebuie investigați și pentru alte patologii autoimune cu care diabetul zaharat tip 1 se poate asocia.

„Copilul și părinții săi necesită instruire în ceea ce privește regimul alimentar – calculul hidraților de carbon (a glucidelor din alimente), orarul meselor, distribuirea cantităților de hidrați de carbon (HC) pe mese. Ei învață ce procentaj de hidrați de carbon are fiecare 100 g de produs, urmând ca apoi, cu ajutorul regulii de trei simplă, să își calculeze cantitatea de HC existentă în alimentele consumate. Alimentele consumate de către copil trebuie cântărite înainte pentru a putea calcula numărul de HC (glucide). De asemenea, și părinții, și copiii cu diabet învață despre administrarea insulinei. Regimul potrivit de insulinoterapie la copii este reprezentată de regimul Bazal-Bolus cu 4 injecții de insulină/zi (3 injecții prandiale – înainte de mesele principale și care vor asigura insulina necesară pentru mese, și o injecție de insulină cu acțiune lentă/prelungită – administrată la culcare”, a mai precizat medicul Boantă de la SJU Târgu Jiu.

La pacienții cu risc crescut de hipoglicemie și după ce pacientul și părintele sunt familiarizați cu diabetul, este o opțiune benefică administrarea insulinei cu ajutorul pompei de insulină (tratament intensiv modern).

Copilul se va înțepa o dată la trei zile, are flexibilitate în administrarea meselor și are un risc mai scăzut de a face hipoglicemie. Este important ca un copil cu diabet, dar și părinții acestuia, să știe care sunt cauzele hipoglicemiilor: efort fizic, sportul – consumă energie, consumă glucoza și scade astfel glicemia; stări de boală – când copilul nu poate mânca, are diaree etc.

Diabetul zaharat de tip 1 la copii, mai ales, implică o întreagă responsabilitate, atât din partea copiilor, cât și din partea părinților. De asemenea, încă de la diagnostic, mulți dintre copii necesită consiliere psihologică pentru a accepta boala. Diabetul devine ca o regulă, ca o disciplină în ceea ce privește întreaga viață, ei vor crește adaptându-și viața la diabet.

Guvernul a aprobat în aceste zile un plan naţional care prevede şi elaborarea unui registru naţional de diabet şi prediabet. Este un pas important pentru pacienţi, care va ajuta specialiştii să gestioneze mai bine cazurile.

I.I.