Cât costă și unde se poate efectua examenul trichineloscopic. Recomandările DSVSA Gorj pentru sărbători

Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare numai din unități sau spații autorizate, pentru a avea certitudinea că atât carnea, cât și alte produse au fost supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și nu constituie un pericol pentru sănătatea publică. Sacrificarea porcului din gospodărie și consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar-veterinar al stării de sănătate a animalului și a salubrității cărnii obținute, poate avea consecințe grave, atrage atenția DSVSA Gorj. Costul unui examen trichineloscopic este între 22 de lei + TVA (trichineloscopie directă) și 81 de lei + TVA (digestie artificială).

Solicitați vizita medicului veterinar înainte de sacrificarea porcului, pentru verificarea stării de sănătate a animalului înainte de sacrificare, acordarea de sfaturi utile privind probele ce trebuie luate la sacrificare și analizele ce trebuie făcute pentru a nu vă pune sănătatea în pericol, recomandă DSVSA Gorj.

Deținătorul animalelor are obligația de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate, în termen de maxim 7 zile de la sacrificare, pentru actualizarea Bazei Naționale de Date (BND).

„Nu consumați carnea și nu o preparați, până nu obțineți de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă și pentru carnea obținută de la porcii mistreți. În situația în care medicul veterinar constată că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea și consumul cărnii. Veți fi despăgubit de stat la valoarea de piață a animalului, numai dacă acesta este identificat și înregistrat”, anunță DSVSA Gorj.

Probele se recoltează din limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii maseteri, mușchii abdominali, partea musculară a diafragmei situate în apropierea coastelor sau a sternului (de dimensiunea unei nuci).

La sediul DSVSA Gorj și al circumscripțiilor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (C.S.V.S.A.O.) vor fi afișate informații utile consumatorilor, dar și locațiile în care poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinella spp. în carnea de porc: C.S.V.S.A.O. nr. 1 Târgu-Jiu (Piața Centrală); C.S.V.S.A.O. nr. 2 Târgu-Jiu (Piața 9 Mai); C.S.V.S.A.O. Motru; C.S.V.S.A.O. Novaci; C.S.V.S.A.O. Rovinari și la toate circumscripțiile sanitare-veterinare de asistență (C.S.V.A.) de pe teritoriul județului Gorj, unde își desfășoară activitatea medicii veterinari de liberă practică împuterniciți.

Este interzisă comercializarea cărnii și produselor din carne provenite de la porcul din gospodărie! De asemenea, este interzisă comercializarea porcilor, cărnii și produselor din carne provenite din zonele de restricție, ca urmare a evoluției virusului pestei porcine africane.

Comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor se sancționează cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei.

Sfaturi pentru cumpărăturile de Crăciun

În cazul în care doriți să achiziționați produse alimentare care se comercializează în cadrul piețelor sau unor târguri organizate în această perioadă, trebuie să fiți atenți la câteva aspecte: existența și funcționarea vitrinelor frigorifice în care sunt expuse alimentele de origine animală; integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecție pe timpul transportului, depozitării și comercializării; etichetarea produselor alimentare, cu date referitoare la tipul produsului, originea acestuia, condițiile de păstrare, data obținerii după caz, termenul de valabilitate etc.

Comercializarea brânzeturilor trebuie să se facă în ambalaje de unică folosință (pungi din plastic sau hârtie cerată de uz alimentar) și să ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, sortimentul de produs, data obținerii, înscrise pe o etichetă atașată pe ambalaj‚ cutia de plastic sau putina pentru brânzeturi.

Este recomandat ca ouăle și alte produse alimentare care se consumă în cantități mari în această perioadă, cum sunt cozonacii, prăjiturile, legumele de sezon etc., să fie achiziționate din spații amenajate, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, aflate sub controlul personalului de specialitate.

De asemenea, înainte de achiziționarea alimentelor de origine animală din locuri specializate în acest sens, asigurați-vă că vânzătorul este echipat corespunzător, iar manipularea alimentelor neambalate o realizează cu mâinile acoperite de mănuși curate sau de unică folosință.

„Având în vedere intensificarea comerțului on-line în această perioadă, cu alimente de toate tipurile, cum ar fi produse alimentare proaspete, refrigerate, congelate, preparate, uneori împreună cu produse nealimentare, recomandăm consumatorilor să urmărească cu atenție sporită, atunci când cumpără produse alimentare prin comerțul on-line, cerințele privind comanda, livrarea și transportul, data expedierii alimentelor (în special pentru produsele alimentare ușor alterabile), precum și respectarea condițiilor prescrise de păstrare și consum ale acestora”, precizează DSVSA Gorj.

Program prelungit la DSVSA Gorj

Medicii veterinari din cadrul DSVSA Gorj, precum și cei din (C.S.V.S.A.O.) de la nivelul piețelor agro-alimentare vin în sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru în perioadele 29.11.2022 – 24.12.2022 și 27.12.2022 – 30.12.2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică (orele 8.00 – 12.00).

Programul de lucru al medicilor veterinari va fi afișat la nivelul fiecărei C.S.V.S.A.O., în acesta fiind incluse numele medicului veterinar responsabil și numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Numere de telefon utile: Call Center A.N.S.V.S.A. – 0800.826.787 – poate fi apelat gratuit de către cetățeni, din orice rețea de telefonie, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranței alimentelor și D.S.V.S.A. Gorj – 0253.226.033.

